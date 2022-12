Christel Abels für beste Gesamtleistung geehrt

Ahlen

Nach langer Zeit konnte die Brieftauben-Reisevereinigung Ahlen gemeinsam mit der Reisevereinigung Neubeckum-Ennigerloh wieder eine Regionalverbandsausstellung durchführen. Voll besetzt war am Samstagvormittag die Taubenhalle in Ahlen, in der Vorsitzender Franz Börste die erfolgreichen Züchter und Ehrengäste begrüßte.

Von Angelika Knöpker