„City of Hope“ wird Freitag als Preview gezeigt

Nach der ersten Vorstellung in Münster im September 2021 ist der Film „City of Hope“ am Freitag in einer weiteren Preview im „Cinema Ahlen“ zu sehen. Das Sozialdrama, das in der Migranten-Community spielt, setzte die Berlinerin Julia Jacob mit 300 Laiendarstellern in Ahlen um.

Diesem Datum hat Julia Jacob entgegengefiebert. Am Freitag (12. August) wird ihr Film „City of Hope“ (Stadt der Hoffnung) nach 2021 in Münster endlich auch im „Cinema Ahlen“ gezeigt. In der Stadt, in der die meisten Originalschauplätze verortet sind. „Ihr“ Film? „City of Hope“ ist eher ein Gemeinschaftsprodukt, an dem ne­ben der engeren Drehcrew ganz viele beteiligt sind.