Claudia Becker im Ruhestand

Ihre Kinder und Enkel, ihr Mann, ihre Freunde, ihre Hobbys – Claudia Becker beginnt nun offiziell ihr Rentnerleben und freut sich auf alles, was dann so kommen wird. Seit 2001 war sie in der Verwaltung der Familienbildungsstätte anzutreffen, telefonierte, beriet zu Kursen, organisierte Teilnehmende in Eltern-Kind-Gruppen, führte Listen und PC-Programme – und das stets mit einem fröhlichen Lächeln auf den Lippen. Sie ging flexibel auf alle Wünsche und Fragen der Besucherinnen und Besucher, Referenten und Teilnehmenden ein und machte möglich, was nur möglich zu machen war. Die Kolleginnen und Kollegen profitierten all die Jahre sehr von ihrer Koch- und Backleidenschaft, gab es zu besonderen Anlässen doch oft etwas köstliches Selbstgemachtes. Nun kam sie zu ihrem letzten dienstlichen Termin, um sich gebührend verabschieden zu lassen. Es gab eine kleine Feier in Anwesenheit des Geschäftsführers des Bildungsforums Warendorf, Benedikt Patzelt, und Vorstandsmitglied Alois Nühse sowie im Kreise ihrer Kolleginnen und Kollegen.