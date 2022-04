Claudia Willmer auf neuen Lernwegen

Ihre Ernennungsurkunde zur neuen Schulleiterin der Fritz-Winter-Gesamtschule (FWG) hatte Claudia Willmer schon Ende Januar erhalten, sie ist seit dem 1. Februar im Amt. Eine Einführungsfeier war damit allerdings nicht verbunden, noch nicht. Die wurde am späten Dienstagnachmittag im Forum der Schule nachgeholt.

Neu ist die neue in der Schulleitung nicht, schon vor 30 Jahren kam Claudia Willmer als Lehrerin zur FWG. Das betonte auch der stellvertretende Schulleiter Jan-Christian Mähr: „Wir können dich beurteilen und möchten dich als Schulleiterin haben.“ Auch Klaus Pläger, Schuldezernent der Bezirksregierung, hatte schon mit Claudia Willmer zusammengearbeitet, sie war ja zuvor Teil des Schulleitungsteams. Ob man in der heutigen Zeit eine Schulleitung brauche, fragte er provokativ und legte sich mit einem „Ja“ fest. Denn jede Schule brauche ein Gesicht und Ansprechpartner mit entsprechenden Handlungsqualitäten.

Dazu gehöre besonders die Kommunikation. „Bei Ihnen bin ich sicher, Sie haben eine große Kommunikationsfähigkeit“, verteilte Klaus Pläger Vorschusslorbeeren.

Glückwünsche von Rat und Verwaltung

Die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss überbrachte die Glückwünsche von Stadtverwaltung und Rat und wünschte der neuen Schulleiterin Raffinesse und Fortune. Letzteres brachte sie mit einem Hufeisen als Geschenk deutlich zum Ausdruck. „Die Fritz-Winter-Gesamtschule ist mit Ihnen und Sie sind mit der Schule verwachsen“, stellte die Vize-Bürgermeisterin fest. Ein Berliner Forschungsinstitut habe in einer Umfrage unter 1100 Schulleitungen ermittelt, dass das Land eine neue Kultur des Lernens brauche. Dafür sah Rita Pöppinghaus-Voss die FWG schon heute gut aufgestellt und gerüstet.

Schülervertreter aller Jahrgangsstufen überbrachten Claudia Willmer in Form von Blumen ihre Wünsche. Foto: Ralf Steinhorst

In die gleiche Richtung gingen die Gedankengänge von Elternvertreter Volker Hölscher, er sah unter anderem die Digitalisierung und neue Lehrmethoden als Herausforderungen. Das könne eine Schulleiterin nicht allein umsetzen und so forderte er alle in der Schule auf, sie zu unterstützen. Wünsche hatte auch die Schülerschaft in Form von Blumen zusammengetragen: Claudia Willmer möge doch bitte weiterhin ein offenes Ohr für sie haben und sich für sie einsetzen. Neben Lehrer Bernd Lessner als Moderator beteiligten sich die Schülerinnen und Schüler auch am Programm: Tristan Mattis am Klavier und die „Dance Company“ mit einer Darbietung.

Überzeugte Europäerin

Um die Einführungsfeier auf die angekündigte Länge von exakt einer Schulstunde zu bringen, hielt sich Claudia Willmer am Schluss bei ihren eigenen Ansprache kurz. „Ich bin eine überzeugte Europäerin“, blickte die neue Schulleiterin der FWG-Europaschule bestürzt auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. Und sie kündigte für die Schule die Entwicklung neuer Lernwege an. Das werde mit einem starken Kollegium auch gelingen.