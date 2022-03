„Comforto“-Komplex voll vermietet

SKS-Sprecher Veit Scholdra (2.v.l.) begrüßte in diesen Tagen mit Sebastian Eskötter (3.v.l.) und seinem „Impact“-Team den jüngsten Neuzugang in der ehemaligen „Comforto“-Verwaltung. Damit ist das Objekt nun voll vermietet.

Rund sieben Jahre, nachdem Polstermöbelhersteller Haworth den Ahlener „Comforto“-Standort geräumt hat, ist in den Büros und Hallen an der Von-Achenbach-Straße nichts mehr von Stillstand zu spüren: Fahrzeuge befahren oder verlassen die großen Rolltore, Kunden und Mitarbeiter geben sich die Klinke in die Hand. Seit wenigen Tagen herrscht Vollvermietung.