Corona durchkreuzt Pläne

Noch bis Ende Oktober dienen die Überreste der ehemaligen Stärkefa­brik Hundhausen als Kulisse für die Freiluft-Fotoausstellung „Museum der Menschheit“ von Innosozial. Was in Zukunft mit dem Areal am Gebrüder-Kerkmann-Platz passieren wird, ist weiter ungewiss. Der Eigentümer hatte große Pläne, wollte die Industriebrache mit einer Mischung aus gewerblicher Nutzung, Gastronomie und Wohnen reaktivieren. Doch durch Corona sei „das ganze schöne Konzept“ erst mal „über den Haufen geworfen worden“, teilte Stadtplaner Markus Gantefort jetzt im Stadtplanungs- und Bauausschuss mit. Wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage seien einige potenzielle Mieter wieder abgesprungen. Also beginne die Akquise seitens des Projektentwicklers von Neuem, „erste Gespräche“ liefen, so Gantefort. Diese stuft er durchaus als aussichtsreich ein: „Es tut sich wieder was.“

Zwei Varianten für Mühle Münstermann

Auch für die Nachnutzung der Mühle Münstermann an der Bahnhofstraße habe es in der Vergangenheit schon viele Ideen gegeben, die dann aber wieder verworfen worden seien, kam Markus Gantefort auf die zweite innerstädtische Brache zu sprechen, nach der sich der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Heinrich Artmann, in einer Anfrage an die Verwaltung erkundigt hatte. Aktuell schwanke hier der Eigentümer, mit dem er erst vor wenigen Tagen gesprochen habe, zwischen zwei Varianten, so Gantefort. Die erste beinhalte den Abriss der Gebäude und die Veräußerung der Fläche an einen Investor, der einen kompletten Neubau in Form eines Wohn- und Geschäftshauses errichten würde. Alternativ – und diese Lösung werde favorisiert – könnten die Bestandsgebäude, einschließlich des Mühlenstumpfs, „weitestgehend erhalten“ und zu Wohnungen umgebaut werden. Konkrete Pläne existierten aber noch nicht.

Kein neuer Sachstand beim Haus Holtermann

Auch beim Haus Holtermann am Markt gibt es keinen neuen Sachstand. Die jüngste Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer sei „wie erwartet“ verlaufen, mehr war dazu in öffentlicher Sitzung nicht sagen.

Bezüglich der Entwicklung des Einzelhandels in der Innenstadt, zu der FWG-Chef Artmann ebenfalls einen Bericht erbeten hatte, verwies Markus Gantefort auf einen schriftlichen Bericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), den deren Geschäftsführer Jörg Hakenesch auf Wunsch des Ausschusses aber in der nächsten Sitzung persönlich erläutern soll. So viel konnte der Leiter des Fachbereichs für Stadtentwicklung und Bauen immerhin schon sagen: Das Förderprogramm zur Beseitigung von Leerständen in der City sei mit bisher zehn Vermietungen „sehr gut angelaufen“.