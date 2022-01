Corona-Lage lässt Winterball erneut nicht zu

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern hatten die Akteure des Bürgerschützenvereins Ahlen bis kurz vor Toresschluss gehofft, ihren Winterball – vielleicht in kleinerer Form und unter Einhaltung gewisser Vorgaben – ausrichten zu können. Doch gut zehn Tage vor dem Stichtag steht fest: Es wird nicht funktionieren.

Vorbereitungen liefen seit Oktober

„Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 4. Januar einstimmig beschlossen, den diesjährigen Winterball vor dem Hintergrund der aktuell sehr dynamischen Pandemielage abzusagen“, heißt es in einer vom Vorsitzenden Horst Schenkel unterzeichneten Pressemitteilung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. „In großer Vorfreude hatten wir bereits seit Oktober 2021 umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um den Mitgliedern in diesem Jahr ein besonderes Ereignis zu bieten. So sollte der Winterball mit zahlreichen und liebevollen Details wesentlich aufgewertet werden.“ Gleichzeitig, so Schenkel, sei allen Beteiligten bewusst gewesen, kurz vor dem Termin die Lage neu und tagesaktuell bewerten zu müssen.

Ein Teil der Einladungen war schon verschickt

„Eine festliche Tanzveranstaltung in der Stadthalle in dem gewohnten Format wird nunmehr durch die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung untersagt“, heißt es weiter in der Mitteilung. Ein Teil der Einladungen für den 15. Januar waren zum Zeitpunkt der Vorstandssitzung bereits verschickt. Wie unsere Zeitung erfuhr, werden nun sicherheitshalber alle Mitglieder noch einmal angeschrieben, um Irritationen zu vermeiden. Das ist nun der zweite pandemiebedingte Ausfall dieser Traditionsveranstaltung in Folge. Und insgesamt der dritte, denn die Throngesellschaft von 1990 musste damals aufgrund des Golfkriegs, ebenso wie die Ahlener Karnevalisten und zahlreiche weitere Vereine, ihren Winterball absagen.

Umso optimistischer blicken die Bürgerschützen jetzt in die Sommersaison 2022, in der Freiluftaktivitäten womöglich wieder leichter möglich sein werden. Horst Schenkel betont: „Freuen wir uns auf frohe Stunden in Gemeinschaft und auf gepflegte Tradition beim Sommerfest an Fronleichnam vom 16. bis 18. Juni 2022.“ Das alles natürlich – wie derzeit überall – unter Vorbehalt.