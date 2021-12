„Bridge of Hope“ sucht Patenschaften und bittet um Spenden

Die Stiftung „Bridge of Hope“ von Pfarrer Joseph Thota will jungen Inderinnen und Indern eine gute Ausbildung ermöglichen, indem sie Patenschaften vermittelt. Patinnen und Paten sind willkommen. Spenden aber auch.

Die Corona-Pandemie ist 2021 auch in Indien das herausragende Thema. Bridge of Hope stattet die Menschen mit Schutzmaterial aus. Foto: privat

Nachhaltig Hoffnung bringen, diesem Ziel hat sich die Stiftung „Bridge of Hope“ von Pfarrer Joseph Thota verschrieben. Patenschaften sind ein Weg dorthin. Aber auch die tägliche Unterstützung bedürftiger Menschen in seinem Heimatort Madepalli und Umgebung gehört zum Aufgabenbereich, die durch die Pandemie schwieriger geworden ist.

Vor fünf Jahren hatte Joseph Thota für den jungen Inder Vinay, der damals die Schule abgeschlossen hatte, eine Patenschaft aus der St.-Bartholomäus-Pfarrei gefunden. Seitdem wurde Vinay von seinem Paten mit 100 Euro pro Monat unterstützt, konnte inzwischen sein Medizinstudium abschließen und Arzt werden. Pate und Vinay haben zwar Briefkontakt, leider machte Corona eine Begegnung bisher aber unmöglich.

Rukimini will Ärztin werden

Für die talentierte Schülerin Rukmini sucht Pfarrer Thota nun ebenso eine Patenschaft. Rukmini hat die Schule abgeschlossen und den Test für eine medizinische Ausbildung bestanden. „Das bedeutet, dass sich ein Leben verbessert. Arzt zu werden, ist für diese Menschen nicht einfach“, hofft Pfarrer Thota auf Unterstützung. Üblich sind Unterstützungen von 20 bis 25 Euro monatlich pro Patenschaft.

Joseph Thota bedauert, seit Beginn der Pandemie nicht mehr mit Paten nach Indien reisen zu können. Daneben versucht er für weitere Waisen- und Halbwaisen Patenschaften zu finden. Wobei Patenschaften finanzielle Unterstützung bedeuten, ein Sorgerecht aber ausdrücklich nicht beinhalten.

Der Bau von Häusern für bedürftige Menschen gehörte auch in diesem Jahr zum Aufgabenbereich der Stiftung. Foto: privat

Nicht nur Ahlener vor allem aus St. Bartholomäus unterstützen Bridge of Hope, Spenderinnen und Spender kommen inzwischen auch aus anderen Regionen. So konnte die Spendensumme 2021 auf über 76 500 Euro gesteigert werden. Geld, das notwendig ist, weil die Pandemie die Menschen in Madepalli schwer getroffen hat. Es waren so viele Todesopfer zu beklagen, dass teilweise normale Beerdigungen nicht mehr möglich waren. Auch Joseph Thotas Patenkind starb mit 32 Jahren. „Dieser Junge war in meinem Leben sehr bedeutend“, ist der Pfarrer sehr betroffen.

Pfarrer Thota mit einem Foto der jungen Inderin Rukmini. Für sie sucht er einen Paten zur finanziellen Unterstützung, damit sie ihr Medizinstudium beginnen kann. Foto: Ralf Steinhorst

Zudem hat sich die Arbeit der Stiftung verändert, Besuche sind komplizierter geworden. Es wird Schutzmaterial benötigt, mehr Krankentransporte sind vonnöten. Zwei von mehreren Umständen, die den finanziellen Aufwand erhöhen. 2021 wurden 700 Familien in fünf Pfarreien im Umkreis von 50 Kilometern von Madepalli unterstützt. Alle üblichen Hilfsprojekte wie Hausbauten, Medikamentenversorgung, HIV-Betreuung und das Besorgen von Schulmaterial wurden fortgeführt. In diesem Jahr kamen eine Brandkatastrophe und eine Überschwemmung hinzu, bei denen Menschen alles verloren haben.

Ambulante Versorgungsstation

Zurzeit hat Pfarrer Thota in seinem Haus eine medizinisch-ambulante Versorgungsstation eingerichtet, in der ein Arzt zweimal monatlich Sprechstunden abhält. Das Team der Stiftung ist aber täglich erreichbar. Aktuelles Projekt ist der Neubau eines multifunktionalen Kappellenbaus als Treffpunkt für die Menschen. Der Grundstein wurde am 11. November gelegt.