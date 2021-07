Corona stutzt Adler die Flügel

Die Tage des Modehauses Adler in Ahlen sind gezählt. Unternehmenssprecherin Jasmin Dentz bestätigte, dass das Haus an der Weststraße zu den 40 Filialen gehöre, die geschlossen werden sollen. Über den Zeitpunkt und einen möglichen Sozialplan für die 13 Mitarbeitenden ist noch nichts bekannt.

Es klingt tröstlich, ist es aber nicht. Von den 142 derzeitigen Standorten des Modehauses Adler bleiben über 100 erhalten. Unter den 40 abgängigen befindet sich allerdings auch die Filiale in Ahlen. Das hat am Freitag Adler-Sprecherin Jasmin Dentz bestätigt. Der Textileinzelhändler aus dem hessischen Halbach bei Aschaffenburg hatte bereits am 11. Januar dieses Jahres Insolvenz beantragt und beantragt, das Verfahren in eigener Verantwortung zu führen (Eigeninsolvenz). Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren mit dem coronaerzwungenen Lockdown begründet worden.

„Um die Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu sichern, ist die Schließung einiger Standorte in Deutschland leider unvermeidlich“, heißt es in einer E-Mail aus der Unternehmenskommunikation. Hiervon sei auch der Modemarkt in Ahlen mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

Noch kein offizieller Schließungstermin

Nicht involviert in die Schließungsabsichten sind die 29 Adler-Modemärkte in Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Großen Wert legt das Unternehmen in der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung darauf, „dass mehr als 2600 Arbeitsplätze und über 130 Standorte nach Umsetzung des Investorenkonzepts erhalten bleiben“. Darin enthalten sind die Standorte im Ausland. Insgesamt beschäftigt Adler derzeit 3100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Angaben zum Prozedere wie einen offiziellen Schließungstermin oder die Frage nach einem Sozialplan blieben unbeantwortet. Auch vom Geschäftsführer der Filiale Ahlen, Jürgen Sczesny-Jachon, gab es keine weiteren Informationen. Offizielle Stellen in Ahlen reagierten mit Betroffenheit auf die Nachricht. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft verwies man auf das Landesprogramm zur Stärkung der Innenstädte, mit dessen Hilfe schon eine Reihe von Leerständen temporär neu vermietet werden konnten.

Das ehemalige Modehaus Beumer, das 2008 Insolvenz anmeldete, ist allein von der Größenordnung nicht mit anderen Ladenflächen zu vergleichen. Das traditionsreiche Ahlener Textilhaus war nach der Insolvenz 2008 vom Bekleidungshaus Kressner gekauft worden; 2014 wurde das Modeunternehmen aus Dillenburg von Adler geschluckt.

Der frühere Volksbankchef und Vorsitzende von „Pro Ahlen“, Dieter Ritter, hatte stets von der Notwendigkeit einer „Knochenbildung“ gesprochen, um die Fußgängerzone durch zwei Magneten an ihren Enden zu beleben. „Da muss eine Markthalle rein“, meinte spontan Jenny Hartmann, die gegenüber das „Café Stubs“ betreibt. Einen Leerstand an dieser Stelle sei das Letzte, was sie sich wünsche.