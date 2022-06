Nicht nur die drei Euro schrecken ab

„Weltfremd“ bezeichnet Matthais Bußmann die Testverordnung, die zum 1. Juli in Kraft tritt. Der Mitbetreiber dreier Anlaufstellen in Ahlen ist nicht allein mit seinem Unverständnis. Und der Frage, wie es weitergeht...

Ob sie weitermachen, in welcher Form, mit welchem zusätzlichen bürokratischen Aufwand? Zwei Tage vor Inkrafttreten der neuen Corona-Testverordnung zum 1. Juli setzen Betreiber der Anlaufstellen in Ahlen am Mittwochmorgen in einer Blitzumfrage viele Fragezeichen hinter den nächsten Freitag. Klar scheint: Mal eben testen lassen ist nicht mehr. Und mit den drei Euro Eigenanteil, so einfach es klingen mag, ist es auch nicht getan.