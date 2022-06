„Positiv“ übers „Prost“?

Viele feiern, viele sind infiziert: Matthias Bußmann, Betreiber dreier Corona-Testzentren in Ahlen, sieht zum Start in den Sommer das Niveau des Winterendes wieder erreicht. Antreiber: Schützenfeste, Stadtfest und „ganz doll“ die Abibälle...

Test-Stopp am „Drive in“ am Wersestadion.

Wie sauber kann ein Bierglas sein, das nicht heiß gespült wurde? Und an dem noch Lippenstiftreste kleben? Matthias Bußmann hatte selbst eins im Schatten der Vogelstange in der Hand. Für den Betreiber von drei Corona-Testzentren in Ahlen ist klar: Die Festivitäten dieser Tage treiben die Infektionszahlen wieder hoch. Ebenso die der Testwilligen an seinen Anlaufstellen. Tausend täglich – das sei das Niveau von Ende Januar. Dennoch wolle er kein Spielverderber sein, der anderen das Feiern vermiese.