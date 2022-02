2G ohne Kontrollen: Handel spürt erste Wiederbelebung

Kaum sind die Eingangskontrollen eingestellt, belebt sich das Geschäft. Laufkundschaft kehrt zurück in die Ahlener Innenstadt. Ein Zeichen, das Händlern Hoffnung macht zum Start in die Frühlingssaison.

„Wunderbar! Befreiend!“ Fröhlich winkend verabschiedet sich Lambert Triebus am Donnerstagmorgen aus dem Intersport Arnemann. So flott, wie er gerade an seine aufgearbeiteten Skier kam, soll es auch in den nächsten Geschäften weitergehen, ehe die Piste nahe Bozen ruft. Einfach rein und raus. Konzentriert auf das, was vor dem Winterurlaub noch zu erledigen ist. Ja, Kopf und Hände wieder frei fürs Wesentliche. Die Abschaffung konsequenter Kontrollen zeigt Wirkung. Nicht nur bei Kunde Triebus.