Damenboutique stark verrußt

Brand in einer Boutique in der Ahlener Fußgängerzone: Als die Wehr kam, war das Feuer schon aus.

Einen technischen Defekt vermutet die Feuerwehr nach einem Brand in der Nacht zum Freitag in der Boutique „new trend“ in der oberen Oststraße. Das Feuer, so ein Sprecher, sei von selbst wieder ausgegangen. Die Brandschützer, die gegen 8 Uhr von der Polizei hinzugerufen wurden, mussten selbst nicht mehr eingreifen. Sie stellten lediglich sicher, dass keine weiteren Gutnester vorhanden waren. Ermittler der Kripo nahmen am Vormittag ihre Arbeit auf. Ladenlokal und Kleidungsstücke wurden durch das Feuer stark verrußt.