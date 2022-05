Dank an fleißige Stadtradler

Am 7. Mai startet das Stadtradeln. Wer viele Kilometer mit dem Rad zurücklegt,ärgert sich schon einmal über den Schmutz an seinem Gefährt. Am 14. Mai steht deswegen eine Fahrradwaschmaschine auf dem Marktplatz.

Wiedersehen in Ahlen: Rund 250 Fahrräder wusch die Maschine 2020 auf dem Marienplatz blitzblank. In diesem Jahr ist die Aktion als Dank für die Teilnehmer am Stadtradeln gedacht.

Eine Überraschung erwartet am 14. Mai (Samstag) alle Besucherinnen und Besucher des Wochenmarktes und der Fußgängerzone. Es lohnt sich diesmal besonders, den Ausflug in die Innenstadt nicht mit dem Auto, sondern auf dem Fahrrad zu machen. Auf dem Marktplatz steht vor dem Alten Rathaus ab 11 Uhr eine Fahrradwaschmaschine. „Das soll ein kleiner Dank an die Radler sein, die das Stadtradeln in diesem Jahr unterstützen“, so der städtische Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink. Gereinigt werden neben „normalen“ Fahrrädern auch Pedelecs und Kinderfahrräder. Die Fahrradwaschmaschine steht nicht nur den fleißigen Stadtradlern zur Verfügung. Jeder kann sein Zweirad schonend vom Staub der Straßen befreien lassen.

Wer vorbeikommt, erfährt viel darüber, warum das Radfahren generell eine sehr saubere Sache ist. Ein Infostand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hält zudem zahlreiches Material über touristisch ansprechende Fahrradrouten in Ahlen und Umland vor. „Wer sich dann aufs Rad schwingt und die Streckenvorschläge abfährt, tut viel für den Ahlener Erfolg beim Stadtradeln“, wirbt Ossenbrink für die Teilnahme an der größten Kilometersammelaktion in Deutschland.

Sechste Teilnahme

Kilometer für den Klimaschutz und eine gesunde Mobilität streichen Radfahrende in Ahlen vom 7. bis 27. Mai ein. Mittlerweile zum sechsten Mal nimmt Ahlen an der Aktion teil, diesmal zeitgleich mit allen weiteren Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf. An 21 zusammenhängenden Tagen lädt die Aktion „Kreisweites Stadtradeln“ Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Organisationen, Vereine, Schulen sowie Mitglieder der Kommunalparlamente ein, möglichst viele Fahrradkilometer zu erradeln.

Lukas Ossenbrink hofft auf ein starkes Ahlener Teilnehmerfeld: „Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder einfach nur so zum Spaß: Es ist egal, woher die Kilometer stammen.“ Jeder kann mitmachen und sich notfalls auch noch am letzten Tag der Aktion anmelden.

Unter allen Teilnehmenden verlost der Kreis Warendorf hochwertiges Fahrrad-Equipment. Die Kilometer werden einzeln für jeden Radfahrer und in Teams von mindestens zwei Personen gezählt beziehungsweise gesammelt, so dass sich beispielsweise Schulklassen, Nachbarschaften, Unternehmen, Freundeskreise und Familien zusammenschließen und gemeinsam gegen andere Teams antreten können.

Infos zur Aktion und die Anmeldung unter www.Stadtradeln.de/ahlen. Empfohlen wird die Installation der Stadtradeln-App auf dem Smartphone, womit ganz bequem jeder Kilometer in den Radelkalender eingetragen werden kann: www.Stadtradeln.de/app.