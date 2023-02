Dankbar für über 18.000 Euro

Metin Ates ist überwältigt von der Spendenbereitschaft der Ahlener für die Überlebenden der Erdbebenkatastrophe. Eine zweite Hilfsaktion ist aber schon in Planung.

„Super, super, ich danke allen Unterstützern.“ Einen Tag nach der großen Hilfsaktion für die Überlebenden der Erdbebenkatastrophe ist Metin Ates überwältigt von der Spendenbereitschaft. Der Vorsitzende der Fatih-Moschee und des Vereins zur Förderung der Integration und Bildung hat allen Grund zur Freude: Durch den Verkauf von Speisen und Getränken waren am Sonntagnachmittag 18.483,50 Euro zusammen gekommen, ein Ergebnis, mit dem er in kühnsten Träumen nicht gerechnet hatte.

MEHR ZUM THEMA Spenden für Containerkauf Ahlener Erdbebenhilfe trifft auf große Solidarität

Noch am Sonntagmittag hatte Metin Ates ein Ergebnis von etwa 5000 Euro als realistisch bezeichnet. Das Geld kommt jetzt den befreundeten Vereinen in der Türkei zugute, die engmaschig die Überlebenden mit Essen, warmen Decken und allem, was derzeit im Katastrophengebiet im Südosten der Türkei benötigt wird, versorgen.

Container bieten Dach überm Kopf

„In einer zweiten Hilfsaktion wollen wir Container kaufen, die den Überlebenden ein Dach über dem Kopf ermöglichen. Das Ausharren in klirrender Kälte ist unzumutbar“, schildert Metin Ates seine Gespräche mit den Organisationen vor Ort.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger unterstützt das Vorhaben und wird mit zwei weiteren Vereinen, nämlich der Ditib-Moschee und dem islamischen Jugendzentrum, eine große Aktion auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz vorbereiten. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern hatte er sich am Sonntagnachmittag persönlich ein Bild von der Aktion gemacht und war stark beeindruckt. „Dieser Zusammenhalt und diese Solidarität sind einmalig“, schildert er den Besuch an der Zeppelinstraße.

Aufwand hat sich gelohnt

Der Aufwand, für den die Stände und Sitzgruppen drei Tage lang aufgebaut worden waren, hat sich gelohnt und den vielen Helfern und Unterstützern noch einmal einen gehörigen Schub nach vorne gebracht. Jetzt hofft Metin Ates auf weitere Hilfe bei der Container-Aktion. Bereits zum Preis von 3000 Euro kann eine Familie in den in der Türkei gefertigten mobilen Notunterkünften ein Zuhause finden. Wer die gute Sache unterstützen möchte, kann sich jederzeit an den Vorsitzenden Metin Ates, Telefon 0171/5082271 wenden.