Das größte Wagnis ihres Lebens

Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine und hat auch auf Ahlen Auswirkungen. Bei einem Friedensgebet in der St.-Marien-Kirche sprach Tatiana Ksytor als unmittelbar Betroffene.

Die Farben Blau und Gelb dominieren am Freitagnachmittag den Altarraum der St.-Marien-Kirche. Am Ambo baumeln kleine Friedenstauben in den Farben der Ukraine, mit denen auch der Chor angestrahlt ist. Die Osterkerze aus dem vergangenen Jahr brennt. In den ersten Kirchenbänken sitzen Kinder andächtig.