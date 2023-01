Das Küssen im Wandel der Jahrhunderte

In ihrer Reihe „Ahlen konzertant“ präsentiert die Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen das Duo Scaramuccio mit seinem Programm „Die Kunst des Küssens“ am 4. Februar (Samstag) um 19 Uhr in der Pauluskirche.

Das gleichnamige Barock-Lied von Hammerschmidt und Fleming stand für das Programm „Die Kunst des Küssens“ Pate. In diesem Lied wird beispielhaft erklärt, wie „richtiges Küssen“ auszuführen ist. Davon ausgehend suchten Sylvia Tazberik und Michael Kornmacher in der Musikgeschichte nach weiteren Kompositionen zu diesem so zwischenmenschlichen Thema. Das Ergebnis sind poetische, witzige oder dramatische Ansichten zum Küssen aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern. Das Publikum bekommt ein von beiden Künstlern moderiertes Programm mit Texten und Übersetzungen der Lieder an die Hand. Zu hören sind Werke unter anderem von Chopin, Dowland, Hammerschmidt, Matiegka, Moniuszkow, Morley, Schubert und Schumann.

Adaptionen und Kooperationen

Seit 2004 musizieren Sylvia Tazberik und Michael Kornmacher als Duo Scaramuccio kontinuierlich miteinander. Schon im ersten Programm „Music for a While“ wurden neben Liedern aus Barock, Renaissance und Klassik eigene Bearbeitungen von Opernarien zu Gehör gebracht. Das Duo setzt sich für die Pflege des bestehenden Repertoires ein und erweitert es regelmäßig durch Adaptionen von Liedern, Kantaten und Arien und durch die Zusammenarbeit mit Komponisten.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt und Mitglieder der Kulturgesellschaft zwölf Euro) sind im Vorverkauf der Stadthalle, Telefon 20 00, bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Gemeindebüro der Pauluskirche, Bismarckstraße, erhältlich. Die Kulturgesellschaft weist daraufhin, dass der Veranstaltungsraum geheizt ist.