Das Leben aus dem Bienen-Blickwinkel

Überwältigende Bilder aus dem Leben der Bienen liefert Markus Imhoof in „More than Honey“.

Millionen und Abermillionen Bienen sind in den letzten Jahren einfach verschwunden, ganze Völker auf einen Schlag gestorben. Über die Gründe gibt es diverse Spekulationen. Doch eines ist klar: Wenn die Bienen weiter sterben, wird sich das auch drastisch auf die Menschen auswirken. Die Filmwerkstatt des Bürgerzentrums Schuhfabrik zeigt dazu in Kooperation mit dem „Cinema“ den Film „More than Honey“ am 12. Januar (Donnerstag) um 19 Uhr im Kino.

Die Konsequenz des Bienensterbens

Der von Markus Imhoof produzierte Dokumentarfilm beschäftigt sich intensiv mit dem Bienensterben und stellt die Frage, was es für Konsequenzen für die Welt hat, wenn Bienen nicht mehr bestäuben würden. Denn mehr als ein Drittel der Nahrungsproduktion ist abhängig von der Bestäubung durch Bienen, heißt es in der Ankündigung. „More than Honey“ geht auf die Suche nach den Ursachen für das grassierende Bienensterben. Im Mittelpunkt steht dabei jedoch ihr Leben, ihre Artenvielfalt, ihre Schwarmintelligenz – und wie eng ihr Leben und Sterben mit dem menschlichen verknüpft ist.

Arsenal an Bildtechniken

Neben den Makroaufnahmen verwendete Markus Imhoof ein ganzes Arsenal an Bildtechniken, welche die verschiedenen Handlungsstränge des Films immer auch aus dem Blickwinkel der Bienen erzählen: Radarbilder, Wärmekameras, Infrarot-, UV-, Magnetresonanz-, Zeitraffer- und Satelliten-Aufnahmen geben Einblicke in eine Welt, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleibt.

So sind überwältigende und einzigartige Bilder entstanden über das Leben im Inneren eines Bienenstocks oder die Begattung einer Königin in vollem Flug. Mit spektakulären Aufnahmen öffnet sich dabei der Blick auf eine Welt jenseits von Blüte und Honig, die man nicht so schnell vergessen wird.

Gespräche mit Experten

Bei dem Film sind Ahlener Imkerinnen und Imker anwesend und stehen nach dem Film für Gespräche oder Fragen zur Verfügung. Der Film hat keine Altersbeschränkung und eine Laufzeit von 92 Minuten. Der Eintritt für dieses Programmkino im „Cinema“ kostet sechs Euro.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Filmwerkstatt des Projekts „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ statt und wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.