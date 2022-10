Das Leben durch Nachhaltigkeit sichern

Den christliche Hintergrund des Erntedankfestes beleuchteten die Kolpingsfamilien aus Ahlen und Dolberg, die in diesem Jahr gemeinsam feierten. „Der Mensch ist Teil der Schöpfung Gottes und somit für seine Nahrung aus Ackerbau und Viehzucht stets auf Gott zurück“, heißt es in einer Mitteilung der Kolpingsfamilien.

Zunächst trafen sich Mitglieder und Freunde beider Kolpingsfamilien in der St.-Lambertus-Kirche in Dolberg zu einem Gottesdienst, der gemeinsam von beiden Kolpingsfamilien gestaltet wurde. Nach dem Gottesdienst traf sich die Kolpinggruppe im Pfarrheim St. Lambertus zur Feier. Es wurde gemeinsamen zu Abend gegessen, bevor Josef Kerkmann einen Vortrag über das Erntedankfest in Deutschland und in verschiedenen Regionen der Welt hielt.

Historische Entwicklungen der Ernte

Der Referent stellte das Erntedankfest aus christlicher Sicht dar und gab einen Überblick über historische Entwicklungen zur Ernte in Deutschland. Anschließend beschrieb er Erntedankfeste in verschiedenen Ländern der Welt. Thanksgiving in den USA und in Kanada ist in vielen Regionen Nordamerikas ein Feiertag und ein sehr wichtiges Familienfest. Das hinduistische Erntedankfest trägt den Namen Pongal und beinhaltet Verhaltensregeln für das tägliche Leben. Brasilianische Erntedankfeste werden sehr religiös gestaltet und sind stark gebunden an der Beteiligung der katholischen Kirche. In Ghana und Nigeria feiert man im August das Jams-Fest und betet nach der Regenzeit für eine gute Ernte. Die Jamswurzel gehört dort zu den Grundnahrungsmitteln.

Josef Kerkmann hielt einen Vortrag. Foto: privat

Josef Kerkmann ging dann intensiv auf den Zusammenhang von Landwirtschaft und Ökologie ein. Durch die sehr starke Konzentration innerhalb der Landwirtschaft hätten Hecken keinen Platz mehr auf den landwirtschaftlichen Flächen, erklärte er. Dadurch habe sich der Lebensraum von Kleintieren in erheblichem Umfange vermindert.

Josef Kerkmann befasste sich auch mit dem Phänomen des sogenannten „Land Grabbing“. Dabei werde Agrarland zum Spekulationsobjekt großer Unternehmen: „Die Folgen sind für uns alle unabsehbar. Abholzungslizenzen in Zentralafrika führen zu großflächigen Anbaugebieten für internationale Konzerne. Dadurch werden Lebensgrundlagen der einheimischen Bevölkerung zerstört“, vermittelte der Referent seinen Zuhörerinnen und Zuhörern.

Das Erntedankfest werde oft als gesellschaftliches Fest gefeiert. Sehr häufig stehen die Forderung nach Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung im Vordergrund, heißt es in der Pressemitteilung. Zum Abschluss wurde verdeutlicht, dass der Grundsatz der Nachhaltigkeit sehr wichtig sei, um das Leben auf der Welt zu sichern.