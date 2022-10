Das Lebensglück in der Natur

Eine Winterlandschaft in Nord-Norwegen: Bilder wie diese faszinierten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Stadthalle.

Der erste „AZ“-Multivisionsabend der Saison in Kooperation mit Stadthalle und Volksbank hat am Montagabend Lust auf mehr gemacht. Die Tiroler Petra und Gerhard Zwerger-Schoner erkundeten in ihrem umgebauten Camper mit Lappland und Island die Polarregion im hohen Norden Europas und hielten diese in farbenfrohen Bildern fest.

„Wer einmal da war, der will da immer wieder hin“, zeigte sich der vom Nordlandvirus befallene Gerhard Zwerger-Schoner, der die Multivision im Wechsel mit seiner Frau Petra moderierte, noch immer begeistert. Von Juni 2016 bis Oktober 2018 hatten beide mit zwei Unterbrechungen das finnische, schwedische und norwegische Lappland sowie Island bereist. Dafür hatten sie sich einen Pick-up mit individuellem Wohnmobilaufsatz bauen lassen, den sie noch passend als „rollende Almhütte“ lackierten.

Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen

Herausgekommen ist eine Multivision, die nicht nur beeindruckende dünn besiedelte Landschaften vom Boden und aus der Luft zeigt, sondern auch Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen, die in der wilden Natur ihr neues Lebensglück fanden. Wie der Sami-Nomade Lisaki, der zusammen mit seiner deutschen Lebensgefährtin Petra in einem Holzhaus an einem See in der Wildnis im finnischen Teil Lapplands lebt. „Auf den Besuch bei Lisaki sind wir gekommen, weil es da Kontakte über Freunde gab“, zeigte Petra Zwerger-Schoner auf, wie akribisch die Vorbereitungen waren. Die Begegnungen mit der Schweizerin Lotti und dem Deutschen Cäsar im Snowtrail-Dogcamp im schwedischen Teil Lapplands mit über 100 Huskies hatte sich über das Internet ergeben. Beide hatte aus ihrem normalen Leben herausgezogen zum Polarkreis – ein mutiger Schritt.

Dass der hohe Norden ist eine Reise wert ist, zeigten Petra und Gerhard Zwerger-Schoner. Ihre Multivision faszinierte mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und mit Menschen, die am Polarkreis ihr Glück fanden. Foto: Ralf Steinhorst

Ob das sommerliche, das herbstliche oder winterliche Lappland – jede Jahreszeit produzierte beeindruckende Bilder von einer Landschaft, die hügelig-gebirgig von Seen und Flüssen durchzogen ist. Wobei sich der Herbst mit seinen roten und gelben Farben in der Natur besonders attraktiv zeigte. Wie in der ganzen Multivision wechselten sich auch hier Foto- mit Filmaufnahmen ab. Die Aufnahmen des Polarlichts, mit einer sehr lichtempfindlichen Kamera erfasst, zogen die Gäste genauso in den Bann wie der Spieltrieb von Braunbären, die sich unbeobachtet fühlten. In Norwegen gab es die erste Zufallsbegegnung, als das Ehepaar auf Erling traf, der mit Fischköpfen zum Millionär geworden war.

Zufallsbekanntschaft in Island

Auch Island bescherte eine Zufallsbekanntschaft. Eine Autopanne führte zum Werkstattinhaber Eric, der mit einem Expeditionsteam als erster Mensch mit zwei Geländefahrzeugen zum Südpol gefahren war. Island hielt neue Herausforderungen wie Pisten mit schwer zu befahrendem vulkanischem Sand bereit. Dafür entschädigten auch hier landschaftliche Schönheiten, von Vulkanen bis hin zu heißen Quellen. Als weiterer Höhepunkt darf der „Diamond-Beach“ betrachtet werden, Eiskristalle, die wie Diamanten auf schwarzem Sand funkeln. Zum Ende gab es eine Begegnung mit der deutschen Pferdetrainerin Sina, deren Liebe den Islandpferden gilt. Wie sagte es Gerhard Zwerger-Schoner zum Abschluss der Multivision: „Die Menschen werden uns sehr lange in Erinnerung bleiben – sie eint die Suche nach dem Glück.“