Das letzte Wort: „Es tut mir leid“

Ein 49-Jahre alter Mann aus Ahlen ist von der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster am Donnerstag wegen besonders schwerer Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft gefordert, die Verteidigung hinge­gen sieben Jahre empfohlen.

Im November 2020 hatte der Ahlener seine getrennt von ihm lebende Ehefrau an ihrer Arbeitsstelle abgefangen und unter Vorhalt eines Küchenmessers in ein Rapsfeld in Warendorf gezwungen. Dort verletzte er sie massiv mit Faustschlägen und durch schwere sexuelle Gewalt. Auch in ihrem Wohnhaus hatte er sie noch einmal vergewaltigt, bevor er sich der Polizei stellte (wir berichteten).

Der 49-Jährige hatte den gesamten Prozess über umfangreich von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. So wurde der Tathergang mühsam mithilfe der Aussage der Geschädigten sowie weiterer Zeugen – darunter viele Polizeibeamte und kriminaltechnische Angestellte – rekonstruiert. Bei der Suche nach der Tatwaffe waren das Rapsfeld großflächig niedergemäht und Metalldetektoren eingesetzt worden. Eine medizinische Sachverständige hatte die von der Geschädigten geschilderten Verletzungshandlungen mit den diagnostizierten Verletzungen in Beziehung gesetzt und für zutreffend befunden.

Einen Großteil dieser Beweisermittlungsmaßnahmen hätte der Ahlener, der nach Auffassung einer psychiatrischen Sachverständigen voll schuldfähig war, durch seine Kooperation abkürzen können. Dieser fand seine Stimme jedoch erst wieder, als die Kammer ihm das letzte Wort erteilte: „Es tut mir sehr leid. Ich kann dazu nicht mehr sagen.“