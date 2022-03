„Das Matching zwischen Ahlen und mir ist da“

Die Aufbruchstimmung, die von Ahlen ausgehe, gebe ihm das Gefühl, „dass wir zusammen passen“. Michael Morch empfiehlt sich am Dienstagnachmittag bei seinem ersten Pressetermin im Ahlener Rathaus als Macher: „Was bewegen, das liegt mir im Blut“, schickt er vorweg. Dass er gleich im Hauptausschuss in einer Dringlichkeitsentscheidung nichtöffentlich zum neuen Leiter der Ahlener Umweltbetriebe ernannt wird, um dann gleich im Anschluss im Rat vorgestellt werden zu können, sieht Bürgermeister Dr. Alexander Berger zu diesem Zeitpunkt nur noch als reine Formsache.

Stadtbaurat Thomas Köpp spricht von einem „aufwendigen Auswahlverfahren“, dem sich über 20 Bewerber stellten. Der Bürgermeister gesteht, dass ihm die Entscheidung nicht schwer gefallen sei: „Er hat sich als klarer Favorit gezeigt, der am besten zu uns passt.“ Berger attestiert Morch Qualitäten und Qualifikationen, strategische und analytische Kompetenzen.

Neuer Chef von 180 AUB-Beschäftigten

Der, der spätestens zum 1. Juli neuer Chef der Ahlener Umweltbetriebe mit seinen rund 180 Beschäftigen werden soll und die Nachfolge von Bernd Döding antritt, wurde in Essen geboren. In Bochum sei er groß geworden, in Marienfeld – der Heimatstadt seiner Frau – sesshaft. Viel national und international unterwegs, sehnte er sich zuletzt zurück in seine westfälische Heimat.

Dass es ihm an Qualifikationen nicht fehlt, belegt der Lebenslauf. Bei Entsorger Rethmann wurde er innerhalb eines Dualen Studiums zum Diplom-Betriebswirt. Als aus Rethmann Remondis wurde, leitete er sechs Jahre das Fuhrparkmanagement. Als Projektleiter wechselte Michael Morch zum Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Seinen Wechsel zum größten Infrastrukturkonzern Veolia Umweltservice hebt er besonders hervor. Hier in der Position des Leiters Operations.

Aktuell steht der 41-Jährige unter Vertrag der Prologa GmbH. Am Standort Halle an der Saale seien zwar nur 20 Leute beschäftigt. „In Sao Paulo kennt aber jeder Prologa“, sagt er. Das Unternehmen stelle die IT, mit der die brasilianischen Stromabzähler abgelesen würden.

In Sao Paulo kennt jeder Prologa

Michael Morch: „Hier wird was gemacht. Hier passiert was.“ Foto: Ulrich Gösmann

Kontakte nach Ahlen hielt Michael Morch lange vor seiner Bewerbung über das Infa (Institut für Wasser- und Abfallwirtschaft) im GDZ. Eine intensivere Auseinandersetzung mit Ahlen habe ihm jetzt gezeigt: „Hier wird was gemacht. Hier passiert was.“ Allem voran und ganz aktuell die Klärwerk-Modernisierung. Für Michael Morch schon vor Dienstantritt als Thema Nummer eins gesetzt.

Morchs Ausflugstipp: das Kloster Marienfeld

Privat sieht sich der Vater zweier Kinder – Tochter Amelie ist sechs, Sohn Felix eineinhalb Jahre alt – ganz als Familienmensch. Das Wetter des vergangenen Wochenendes hätten sie zu viert für eine ausgiebige Radtour genutzt, erzählt er, um dann in der Runde einen Besuch in Marienfeld zu empfehlen. Sein Ausflugstipp: das Kloster.