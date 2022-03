Das neue Zuhause entdecken

Innosozial hatte zum Informationsnachmittag für die bulgarischen Mütter auch eine Kinderbetreuung eingerichtet. Die Kinder bekamen am Ende noch ein Geschenk in einem Beutel überreicht.

Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie hat Innosozial wieder einen Informationsnachmittag für Familien durchgeführt, die in den vergangenen Monaten aus Bulgarien nach Ahlen gezogen sind. Unter dem Motto „Ausflug in Ahlen – Unser neues Zuhause entdecken“ steuerten die Familien verschiedene Anlaufpunkte mit dem Bus an.

Erste Station war die Stadtbücherei, wo die Möglichkeit der Ausleihe von verschiedenen Medien präsentiert wurde. Im Ratssaal des Rathauses trafen die Familien auf Mitglieder des Integrationsteams, die verschiedene Ansprechpartner in der Stadtverwaltung vorstellten.

Den Abschluss bildete eine Informationsrunde in den Räumen von Innosozial im Zeppelinkarree, wo die Einrichtung ihre Fachdienste und Projekte beschrieb. Der Nachmittag fand im Rahmen des Projekts „Gleiche Kinder – Gleiche Chancen“ statt.

Chancengleichheit und gleiche Teilhabe

„Wir setzen uns für Chancengleichheit und gleiche Teilhabe unabhängig von Kultur und Herkunft ein“, machte Innosozial-Projektleiterin Agnieszka Bednorz deutlich. Agnieszka Bednorz wurde von Koordinatorin Olga Vasileiadou unterstützt, die die Ausführungen übersetzte. Damit sich die Mütter auf die Inhalte besser konzentrieren konnten, hatte Innosozial eine Kinderbetreuung eingerichtet.

In der Abschlussrunde bezeichneten die Mütter den Informationsnachmittag als sehr nützlich und als wichtige Orientierung für ihren Alltag. „Es ist unglaublich wichtig, Hürden abzubauen, gerade weil auch sprachliche Barrieren bestehen“, zeigte sich auch Agnieszka Bednorz zufrieden, dass das Angebot gut angenommen wurde. Zurzeit baut Innosozial auch für ukrainische Flüchtlinge Integrations- und Informationsangebote auf. Die Angebote für Menschen aus anderen Kulturkreisen laufen daneben natürlich uneingeschränkt weiter.