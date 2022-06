Das Problem der Parkpinkler

Begeisterung bis zum maximalen Blasendruck! Und dann? Es drängt nach Erleichterung in Ahlens neugestaltetem und viel gelobtem Stadtpark, in dem Besucher neuerdings zwischen frisch gepflanzten Büschen verschwinden. Was Nachbarn entlang der Parkstraße mitunter auf die Palme bringt. Schließlich werden beim Parkpinkeln nicht nur Grenzen des guten Benehmens überschritten, sondern auch die zu ihren Gärten. Ortstermin am Donnerstagabend. Mit erstem Ergebnis: Die „Büdchenliebe“ öffnet ihren neuen Toiletten-Container auf Anfrage. Doch das sollte nur eine Zwischenlösung sein...

