Das Schneiderlein hat die Nase voll

Die Märchenwelt ist ratlos, Märchen geraten in der Menschenwelt in Vergessenheit. Was tun? Im Theaterstück „Märchen außer Rand und Band“ der Theatergruppe St. Ludgeri beschließen einige Märchenfiguren, Ahlen aufzusuchen, um sich in Erinnerung zu bringen. Das führt zu kuriosen Situationen.

Bei der Premiere am Mittwoch im Bürgerzentrum kamen die Lachmuskeln des Publikums ganz schön in Schwung. Ob es die schrillen Figuren waren oder einfach ihre Begegnungen mit den Ahlenerinnen und Ahlenern, die sich über die märchenhafte Mission in ihrer Stadt irritiert zeigten.

Kuriose Begegnungen

Zunächst bildeten Schneewittchen, der gestiefelte Kater, Lucky Luke und das tapfere Schneiderlein die Vorhut, um den Ahlenern Märchen wieder näherzubringen. Die Begegnungen mit der menschlichen Realität gestaltete sich allerdings kurios. Beim Besuch im Büz mussten das tapfere Schneiderlein und der dauerrauchende Lucky Luke feststellen, dass es nicht Saloon sondern Kneipe heißt und dass im Innenraum Rauchverbot herrscht. „Ein Märchenbuch auslegen? Meine Gäste erzählen mir genug Märchen“, keifte zudem die Thekenfrau zurück.

Kaum in Ahlen angekommen, bekommen Schneewittchen und der gestiefelte Kater Ärger mit dem Ordnungsamt Foto: Ralf Steinhorst

Rotkäppchen und Rumpelstilzchen kamen unterdessen mit Polizeiobermeister Müller auf der Südstraße in Konflikt, der ihre richtigen Namen und nicht die Märchennamen erfahren wollte. „Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten, dass sie Rumpelstilzchen heißen?“, zeigte sich der Ordnungshüter gar beamtenbeleidigt und ließ Rumpelstilzchen in die Psychiatrie nach Telgte einweisen.

Rotkäppchen staunt, die Menschen sprechen mit Zauberspiegeln. Gemeint sind Smartphones. Foto: Ralf Steinhorst

Aber auch die Märchenfiguren zeigten sich über die Menschen mit ihren Zauberspiegeln, wie sie die Smartphones nannten, verwundert. „Mit dem Zauberspiegel reden sie nur mit sich selbst“, war Schneewittchen ernüchtert: „Und zuhause sitzen sie schweigend vor großen Zauberspiegeln“. Als sie auch noch feststellen musste, dass die Menschenwelt Zwerge einfriert und diese in ihre Vorgärten stellt, brach bei den Märchenfiguren kollektives Entsetzen und Weinen aus. „Ich habe die Nase voll“, war das tapfere Schneiderlein als erster bereit, aufzugeben und die Rückkehr in die Märchenwelt anzutreten.

Ein elfjähriges Mädchen bringt die Lösung zur Rettung der Märchen, nämlich „Every Day for Märchen“-Demos. Foto: Ralf Steinhorst

Da aber Märchen gut ausgehen sollten, trat plötzlich ein märchenbelesenes elfjähriges Mädchen, angelehnt an Greta Thunberg, auf die Bühne und versprach eine Lösung. Warum nicht nur „Fridays for Future“-Demos veranstalten, sondern auch „Every Day for Märchen“-Demos? Und so galt am Ende: Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.

Regisseurin Andrea Kühn-Parciany zeigte sich im Anschluss jedenfalls zufrieden: „Well, die Premiere ist geglückt.“