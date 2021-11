Das Sinnbild der Zivilcourage

Auch wenn die Autorin Hildegard Offele-Aden sich nicht ganz sicher war, ob die überarbeitete Neuauflage ihres Buchs „Therese Münsterteicher – Die Geschichte einer mutigen Frau. „Und wo sind die anderen?“ genug Besucher in die Aula der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule (TMG) ziehen würde, am späten Sonntagnachmittag dürfte sie angenehm überrascht gewesen sein. Die Veranstaltung war gut besucht.

Im Namen der VHS, der TMG und des Anno-Verlags begrüßte VHS-Leiterin Nadine Köttendorf das Publikum mit dem Hinweis, dass das Buch es am Freitag pünktlich nach Ahlen geschafft habe. Die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus übernahm das Grußwort für die Stadt Ahlen. „Die Erinnerung an Therese Münsterteicher soll erhalten bleiben“, sprach sie Hildegard Offele-Aden einen maßgeblichen Anteil daran zu. Zugleich appellierte sie nach dem Motto „Wehret den Anfängen“ an die Zivilcourage der Menschen, denn Zivilcourage sei ein Vermächtnis von Therese Münsterteicher.

Die Neuauflage des Buchs hat die neugewonnene Erkenntnis aufgenommen, dass Therese Münsterteicher den jüdischen Frauen Maria und Ingeborg Carsch aus Essen von Juni 1943 bis September 1944 Unterschlupf vor den Nazis gewährte. Aber: „Eine Lebensgeschichte kann man nicht neu erfinden“, legte Hildegard Offele-Aden ihren Schwerpunkt auf die Beziehung der beiden Freundinnen Therese und Rosa Moskowicz und deren Familie, zu der auch der bekannte Imo Moskowicz, Rosas Bruder, gehörte.

Fragen wie „Wer war sie“ führten Hildegard Offele-Aden dahin, sich mit Therese Münsterteicher zu beschäftigen und über sie zu schreiben. „Was möglich ist, ist möglich – und muss auch getan werden“, gehörte zu deren Lebensweisheiten. Sie sei lebensfroh gewesen: „Verzagtheit und Angst waren Fremdworte für sie.“ Die Autorin beschrieb hinreichend die Charaktere von Therese, im Freundeskreis auch „Tante Threschen“ genannt, und ihrer Freundin Rosa. Die Familie Moskowicz, inzwischen wegen Verfolgungsgefahr nach Essen umgezogen, versorgte Therese mit täglichem Bedarf in geheimen Kofferaustauschen in Bahnhöfen mit Imo Moskowicz. Eine solche Tauschaktion hielt die Autorin in einem Kapitel fest: Die Aktion glich einem Krimi, der das Publikum in seinen Bann zog.

Hildegard Offele-Aden bedauerte, dass Johann Münsterteicher, der Mann Thereses, häufig zu kurz komme, obwohl er alle Handlungen seiner Frau mitgetragen habe. Im Vortrag sei wenig über Liebe gesprochen worden: „Aber um Liebe geht es im gesamten Leben dieser Frau.“

Elisabeth Beier, Schulleiterin der TMG, lobte die Autorin: „Ohne dieses Buch gebe es den Namen für diese Schule nicht.“ Sie übergab Hildegard Offele-Aden dafür eines der neuen Schlüsselbänder der Schule und berichtete, dass die Schule schon 100 Bücher erworben habe. Die anderen Schulen sollen ebenfalls Buchexemplare erhalten, kündigte Nadine Köttendorf an.

Die Buchvorstellung wurde stimmungsvoll vom Pianisten Mohamad Khattab und den Sängerinnen Emily Bröker, Danielle Gieske und Ece Masalci begleitet, alle Schüler der TMG.