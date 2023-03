„Bilder sind ein Ausdruck der Stimmung, festgehalten in bunten Farben“: Die abstrakten 32 Kunstwerke von Sabine Lütke drücken unterschiedliche Tagesformen aus, vergleichbar mit dem täglichen Wetterwechsel, welcher sich auch in immer neuer Farbgebung ausdrückt. Die Werke sind jetzt im St.-Franziskus-Hospital zu sehen.

Neue Techniken

„Mir ist es eine reine Freude, durch das Spiel mit den Farben, das Ausprobieren neuer Techniken, das Entstehen im Prozess und die damit verbundene Überraschung, die jeweiligen Bilder zu malen. Oft werden die Werke nicht auf einmal beendet, sondern brauchen ihre Zeit, damit sie sich entfalten können. Es würde mich freuen, wenn Menschen und Besucher sich davon inspirieren lassen“, so die 58-jährige Künstlerin. Interessierte können die Werke käuflich erwerben. 30 Prozent des Erlöses gehen an die Welthungerhilfe.

Zufallsentdeckung

Die vierfache Mutter und Oma aus Enniger entdeckte das Malen per Zufall, jetzt ermöglicht es ihr die Muße der Zeit. Ihre erste Ausstellung „Bunt ist die Welt!“ im St.-Franziskus-Hospital Ahlen zeigt Werke in bunten Acrylfarben und kann in den nächsten Monaten im Foyer des Krankenhauses betrachtet werden.