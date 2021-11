Das Stadthaus soll gebaut werden

Die Kuh ist – fürs Erste – vom Eis. Der Rat hat am Donnerstagabend mit deutlicher Mehrheit von 33 zu zehn Stimmen der Verwaltung den Auftrag zur Realisierung des neuen Stadthauses erteilt und sie ermächtigt, „alle hierfür notwendigen Verträge zu schließen“.

Als neue Kostenobergrenze für das Projekt werden 44 Millionen Euro festgesetzt – brutto, wie in der erst kurz vor der Sitzung noch einmal geänderten Beschlussvorlage jetzt fettgedruckt hervorgehoben wird, damit es zukünftig keine Missverständnisse mehr gibt.

MEHR ZUM THEMA Berger und Gerber reagieren auf Veröffentlichung „Sanierung ist die schlechtere Alternative“

In namentlicher Abstimmung votierten CDU, SPD und FDP sowie Einzelratsmitglied Reiner Jenkel (Die Linke) für den Baubeschluss. Grüne, BMA, FWG und Einzelratsmitglied Alfred Thiemann („Rathausfreunde 2020“) lehnten ihn ab. Rolf Leismann (BMA) und Petra Pähler-Paul (Grüne) hatten noch vor Eintritt in die Tagesordnung darum gebeten, im Protokoll zu vermerken, dass ihre Fraktionen mit Nein stimmen würden, unabhängig vom Verfahren. Doch geheime Abstimmung wurde von keiner Seite beantragt, die vorsorglich in der Stadthalle aufgebaute Wahlkabine somit nicht gebraucht.

„ »Ich stimme selbstverständlich mit Ja.« “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der erklärte, er stimme „selbstverständlich mit Ja“, wirkte erleichtert, als er um 18.55 Uhr das Ergebnis bekanntgab und sich für den „guten Beschluss“ bedankte. Zuvor hatte der Verwaltungschef in einem kurzen Eingangsstatement noch einmal eindringlich für das Projekt Stadthausneubau geworben. Dieses sei nach seiner festen Überzeugung „in ökonomischer und ökologischer Hinsicht eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Stadt Ahlen“.

Architekt Prof. Eckhard Gerber (r.) bedauerte, dass sein Brief an den Kollegen Christoph Parade publik geworden war. Foto: Ulrich Gösmann

Das beurteilten die Kritiker gänzlich anders. Petra Päh­ler-Paul wie auch Rolf Leismann warnten vor den unabsehbaren finanziellen Langzeitfolgen des Beschlusses. Pähler-Paul unterstellte der Verwaltung „Taschenspielertricks“. Peter Lehmann (CDU), Sebastian Richter (SPD) und Eric Fellmann (FDP) bekundeten dagegen ihr Vertrauen in die Planung und verwahrten sich gegen den Vorwurf der Grünen-Chefin, sich mit der Materie nicht ernsthaft auseinandergesetzt zu haben.

Kritik an „Durchstechen“ des Gerber-Briefs an Parade

Neben Projektsteuerer Jürgen Brüning von der Firma Assmann war auch Architekt Prof. Eckhard Gerber erneut persönlich nach Ahlen gekommen, nicht nur, um mögliche weitere Fragen zu seinem Entwurf zu beantworten. Der 82-Jährige nahm auch Stellung zu ei­nem von ihm im Februar an den Erbauer des heutigen Rathauses, Prof. Christoph Parade, gerichteten Brief, der am Mittwoch publik geworden war. Gerber stellte klar, dass trotz der darin zum Ausdruck gebrachten Wertschätzung für die Arbeit seines Kollegen und Freundes der Parade-Bau „nicht mehr den heutigen Aufgabenstellungen“ gerecht werde.

Die Stadt hatte bereits am Vormittag mit einer mit Gerber abgestimmten Pressemitteilung auf die Veröffentlichung reagiert. Darin bezeichnet Bürgermeister Dr. Alexander Berger das „Durchstechen“ des persönlichen Schreibens als „einen weiteren Versuch, überprüfbaren Fakten Stimmungen und Meinungen entgegenzusetzen, um damit die Integrität und Reputation der verantwortlich planenden Personen zu beschädigen.“ (Ausführlicher Bericht folgt.)