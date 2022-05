An der Fritz-Winter-Gesamtschule (FWG) ging eine Ära zu Ende, da waren sich alle Redner bei der Verabschiedung des ehemaligen Schulleiters Alois Brinkkötter am Freitagabend in der Stadthalle einig.

„Heute kann es endlich stattfinden“, zeigten sich die Lehrkräfte Andrea Jaunich und Klaus Kammann, die humorvoll durch das Programm führten, erleichtert. Denn die Pandemie legte lange konkrete Planungen für die Verabschiedung auf Eis. Die fand dafür im großen Rahmen statt. Großer Rahmen, viel Platz. Den hatte die schuleigene Tanzformation „Dance Company“ im Flashmob-Format mit über einhundert Schülern. Sie brachte auf, vor und seitlich der Bühne die Gäste in Stimmung. Mit Herz für ihren ehemaligen Schulleiter, wie Schülersprecherin Victoria Dramski herausstrich. Denn der habe die Schüler bei ihren Projekten immer wieder unterstützt. Beispiele dafür waren auch die musikalischen Talente Celine Porombka, Hale Güneri oder auch Sarah Rensing. Die noch oder ehemaligen Schülerinnen brillierten mit ihren Auftritten.

Verabschiedung Alois Brinkkötter Die Fritz-Winter-Gesamtschule bereitete ihrem ehemaligen Schulleiter Alois Brinkkötter in der Stadthalle Ahlen einen feierlichen Abschied. Foto: Ralf Steinhorst

„Sie nutzten ihren Sachverstand immer mit Herzblut – sie waren eine treibende Kraft“, hob Ahlens Schuldezernentin Stephanie Kosbab hervor. Das sei für die Verwaltung auch schon mal fordernd gewesen. Sie hob aber auch das Engagement von Alois Brinkkötter im Stadtteilforum Süd-Ost hervor, denn die Schule sollte keine Insel sein. Klaus Pläger, Schuldezernent der Bezirksregierung, sah den Scheidenden auch im überregionalen Kontext als eine Person, die das System Gesamtschule gelebt und gefördert habe: „Er ist ein typischer Gesamtschullehrer. Er hatte die Förderung der Schüler immer im Blick“.

„ »Begeisterung ist der Atem des Lebens.« “ „Brinkkötter-Credo“

Elternpflegschaftsvorsitzender Volker Hölscher stufte Alois Brinkkötter als jemanden ein, der gestaltet und verbunden habe und Visionen hatte. Dafür gab es als Geschenk eine sogenannte „Pensionsbank“ aus Holz für den Ruhestand, die Alois Brinkkötter und seine Ehefrau Barbara umgehend in „Besitz“ nahmen. Ein anschließender Filmeinspieler über das Schulleben der FWG bestätigte die Aussagen. Frei nach dem Brinkkötter-Credo „Begeisterung ist der Atem des Lebens“.

„ »Ich wollte den Menschen am Rande immer eine Stimme geben.« “ Alois Brinkkötter

Dass der langjährige Leiter seine Spuren hinterlassen hat, erklärte Lehrer Bernd Lesser: „Die Schule ist nach 18 Jahren voll von Brinkkötter-Denkmälern“. Belege folgten mit kleinen Gegenständen aus seiner Lehrertasche wie einen Pokal, der die zahlreichen Auszeichnungen der Schule symbolisierte. Nachfolgerin Claudia Wilmer reihte sich in die Danksagung der Lehrerschaft mit ein, die mit ihren einzelnen Gruppen eine wahre Geschenkeflut in Richtung des ehemaligen Schulleiters auslöste. Der betonte zum Abschluss: „Ich wollte den Menschen am Rande immer eine Stimme geben“. Die Gesamtschule sei das richtige Schulsystem, allen Kindern eine Chance zu geben. Deshalb habe ihm die Förderung der Schüler immer am Herzen gelegen. „Gerade heute Abend zeigt sich, dass wir eine besondere Schule sind“. Er würdigte abschließend alle Mitarbeiter, insbesondere die Lehrer: „Ihr unterrichtet nicht nur, ihr lebt Schule“. Seine eigene Beliebtheit zeigte sich dann am Schluss der Verabschiedung, als sich alle Gäste mit „Standing Ovations“ von ihren Plätzen erhoben.