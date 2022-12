Das System hat viele Stellschrauben

Bundesweit ist die Überlastung des Rettungsdienstes seit Monaten ein Thema. Wie sieht die Situation in Ahlen aus? Wir haben an der Hauptwache nachgefragt.

Mehr als 10 000 Einsätze fährt der Ahlener Rettungsdienst im Jahr. Doch es ist nicht die hohe Schlagzahl, die den Kräften einen immer stärker werdenden Druck bereitet. Es seien vielmehr die Rahmenbedingungen an verschiedenen Schnittstellen im Umfeld, mit denen die Aktiven jeden Tag zu kämpfen haben, wissen die Verantwortlichen in der Wache am Konrad-Adenauer-Ring.