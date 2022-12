Aufreibender Apotheken-Notdienst zu Weihnachten

Dreifaches Kundenaufkommen beim weihnachtlichen Apotheken-Notdienst in Ahlen: Medikamentenengpässe und Infektionswelle versetzen die Doppelschicht in einen Dauerlauf.

Blick in die computergesteuerte Medikamentenkammer der Apotheke am Kerkmann-Platz. Der Roboter muss bei seinen Zugriffen immer häufiger passen, weil Präparate fehlen.

Zu den Medikamentenengpässen die Infektionswellen: Dass viel los sein wird, damit hatte Apotheker Matthias Bußmann gerechnet. Und die weihnachtliche Notdienst-Schicht in seiner Filiale am Kerkmann-Platz verdoppelt. Am Nachmittag des ersten Weihnachtstages musste der Chef selbst raus: „Ich habe in allen drei Apotheken zusammengekratzt, was noch da war.“