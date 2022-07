Decke liegt: Hammer Straße auf 180 Grad

Die drei Grad Abkühlung, mit denen der Mittwoch in einen neuen Tag startet, kommen auf der Hammer Straße in Höhe der drei Bahnbrücken nicht fühlbar an. 180 Grad heißer Asphalt legt sich am Morgen auf 350 Metern Länge als Deckschicht auf die Fahrbahn. Die, die ihn aufbringen, sind schon eine Stunde früher am Start, um eher aus ihrer Gluthitze zu kommen. Am Vortag, dem bisher heißesten Tag des Jahres, war nach dem Asphaltieren der Randbereiche bereits am Mittag Schluss.

Die Schlange steht mit frischem Asphalt. Foto: Ulrich Gösmann

Die Verbreiterung der Brückenkappen ist inzwischen abgeschlossen und schafft sicheren Raum für zwei kombinierte Fuß- und Radwege, die im Bereich der großen Bahnbrücke um 15 Zentimeter angehoben sind und mit Leitplanken von der Straße getrennt werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW kündigt zum Wochenende den Einbau der Fahrbahnübergänge und in der nächsten Woche Schutzplankenarbeiten an.

Noch ist die Hammer Straße zwischen den Anschlussstellen Lessingstraße und Am Röteringshof komplett gesperrt. Der Verkehr wird schon vorher an den großen Kreuzungen umgeleitet.