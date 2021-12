Decken und Sitzkissen sind Pflicht

Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig und sein evangelischer Kollege Markus Möhl saßen beim Ortstermin am Freitag schon einmal Probe auf den Stufen der Tribüne im Sportpark Nord.

Für das erste Ökumenische Ahlener Weihnachten haben die beiden großen Kirchen und die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Ahlen einen besonderen Ort erwählt. Zum Familiengottesdienst um 14.30 Uhr mit Kinderchor, zum Familiengottesdienst um 16 Uhr mit Kirchenband und dem Gottesdienst um 17.30 Uhr mit Solistinnen werden die Gläubigen an Heiligabend im Sportpark Nord erwartet.

„Wir hätten auch nicht gedacht, dass wir im Dezember 2021 hier sitzen“, erklärt Pfarrer Markus Möhl bei einem Ortstermin, „und die Inzidenzzahlen wieder so hoch sind.“ Beim Probesitzen auf der Tribüne ist es ihm und seinem katholischen Kollegen Dr. Ludger Kaulig ganz schön kalt geworden – trotz Decke auf den Knien und einem Umhang aus Indien, den sich Kaulig nach Art des Landes umgelegt hat. Decken sollten sich auch die Besucherinnen und Besucher mitbringen, die die Gottesdienste in ökumenischer Gemeinsamkeit und möglichst virenfrei erleben wollen. Was sie aber auf keinen Fall vergessen sollten, ist ein Sitzkissen, um es auf den nackten Betonstufen der Tribüne etwas bequemer zu haben.

Drei Gottesdienste mit unterschiedlichem Charakter

Beim Gottesdienst, der von Pfarrerin Dorotha Helling um 14.30 Uhr gehalten wird, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Die musikalische Gestaltung übernimmt ein Kinderchor unter Leitung von Kantorin Larissa Neufeld. Beim Gottesdienst um 16 Uhr, der gemeinsam von Markus Möhl und Pastoralreferent Ralf Peters gehalten wird, geben die Mitglieder der Kirchenband, bestehend aus Kantor Andreas Blechmann, Martin Göcke, Larissa Neufeld und Möhl selbst, musikalisch den Ton an. Beim dritten Gottesdienst um 17.30 Uhr werden Pfarrer Möhl und sein katholischer Kollege Joseph Thota von Mezzosopranistin Annika van Dyk unter Mitwirkung der Kantorin musikalisch unterstützt.

Auch während der Gottesdienste besteht Maskenpflicht. Die Licht- und Tontechnik liegt in den Händen von Michael Oertel und seiner Firma „Order a Party.“ „Insgesamt stehen 800 Plätze zur Verfügung“, stellen Möhl und Kaulig gemeinsam fest. Ausreichend Parkplätze befinden sich am Stadion selbst oder an der nahen Elisabethkirche. Für die Anfahrt steht nur die Parkstraße und der Bürgermeister-Corneli-Ring zur Verfügung, weil die Straße „Im Elsken“ noch gesperrt ist.

Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept regelt den Zugang nach der 3G-Regel. Für die Einlasskontrollen werden noch freiwillige Helfer gesucht, die sich in den jeweiligen Gemeindebüros oder bei den Pfarrern melden können.