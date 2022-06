Demnächst nur mit Parkscheibe

Der Verkehrsknotenpunkt zum Nahversorgungszentrum Nord hat mit der Aldi-Neueröffnung seinen ersten Härtetest durchlaufen. Nur gut, dass Ferien sind. Sonst hätte der Schulshuttle am Dienstagmorgen auch noch dazwischengefunkt.

Wer rein will in den neuen Aldi, muss auch irgendwann wieder raus. Und runter vom Platz. Die Schlange derer, die sich am Dienstagmorgen mit Einkaufswagen zurück bis auf den Radweg der Warendorfer Straße staut, ist eine halbe Stunde später auch die, die motorisiert das Gelände wieder verlässt. Der Verkehrsknotenpunkt zum Nahversorgungszentrum Nord durchläuft mit der Neueröffnung seinen ersten Härtetest. Nur gut, dass Sommerferien sind. Sonst wäre der Schulshuttle jetzt auch noch mit im Spiel.