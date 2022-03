Den Menschen in seiner Individualität sehen

Jedes Jahr finden vom 14. bis 27. März die Internationalen Wochen ge­gen Rassismus statt. Der Integrationsrat der Stadt Ahlen wirbt nochmals für den Zusammenhalt der Gesellschaft und ruft gegen Rassismus auf.

„Auch die Menschen in der Stadt Ahlen zeigen in dieser schwierigen Zeit, in der viele Ukrainerinnen und Ukrainer Hilfe und Unterstützung suchen, was wir leisten können, wenn wir alle Menschen als gleichwertig betrachten“, sagt Ergül Aydemir, Vorsitzende des Integrationsrats der Stadt Ahlen. „Wie es schon im Grundgesetz steht, darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Unsere Stadt ist offen und vielfältig. Wir möchten eine gute Willkommenskultur auch für die aktuell zugewanderten Menschen aus der Ukraine und möchten ihnen ein Leben in Ahlen bieten ohne Rassismus, wo sie sich sicher und wohl fühlen“, so Aydemir.

Jeder Baum steht für ein Opfer

Rassismus zeige sich in seiner schlimmsten Form in gewalttätigen Übergriffen, daher hat der Integrationsrat 2021 aktiv darauf hingewirkt, dass in Ahlen das Mahnmal zum Gedenken an die Opfer der NSU-Mordserie und anderer rechtsextremistischer Gewalttaten errichtet wurde: Hier erinnern elf Kirschbäume daran, dass dies in der Gesellschaft nicht zugelassen werden darf. Zehn der Bäume erinnern an die Opfer des NSU, deren Namen auch auf einer Stele verewigt sind, der elfte Baum steht für alle anderen Opfer von rassistischen Übergriffen und Diskriminierung.

Maria Usai aus dem Vorstand des Integrationsrats betont: „Es ist wichtig zu verstehen, dass wir alle unsere Schubladen im Kopf haben, die brauchen wir, um unser Leben zu sortieren. Wichtig ist aber, den Menschen in seiner Individualität zu sehen.“ Der Integrationsrat sehe gerade jetzt, wie interkulturell und offen Ahlen sei und wolle gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern darauf aufbauen.