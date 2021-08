Der Familienunterstützende Dienst von Innosozial machte am Samstagvormittag auf dem Marienplatz darauf aufmerksam, dass er Schulintegrationshelfer und Schulbegleiter sucht.

„Der Bedarf an Schulbegleitern wächst“, stellte Sozialarbeiter Timo Volkmer fest. Bilgin Gündüz sieht als eine Ursache, dass jedes Kind nun das Recht hat, in einer Regelschule unterrichtet zu werden. Innosozial beschäftigt in Ahlen und Umgebung zurzeit mehr als 120 Integrationshelferinnen und -helfer in unterschiedlichen Schulformen. Der Bedarf ist also gegeben und es werden weitere Anfragen durch die Jugendämter erwartet. Aktuell sind 15 Stellen zu besetzen, Tendenz steigend.

Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Bedarfen

Es werden Schüler mit unterschiedlichen Bedarfen unterstützt, deshalb werden auch Helfer mit unterschiedlichen Qualifikationen gesucht. Das sind zum einen pädagogische Fachkräfte und Fachkräfte mit pflegerischer Ausbildung, zum anderen aber auch engagierte Menschen als Quereinsteiger. Zu der Gruppe der Quereinsteiger zählen beispielsweise Studenten, die auf einen Studienplatz warten und Mütter, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen oder eine Tätigkeit suchen, die sich gut mit dem Familienleben vereinbaren lässt. Aber auch engagierte Rentner oder FSJler zählen dazu.

Quereinsteiger werden mit Anleitung über zwei Tage in Schulen eingesetzt, im Anschluss finden über mehrere Monate verteilt Fortbildungen statt. Sie nehmen Assistenzleistungen in Schulbegleitung von Kindern mit Lernentwicklungsverzögerungen und leichter geistiger Behinderung in Rücksprache mit dem Lehrpersonal wahr. „Man bildet mit dem Lehrer ein Team, man ist durch gute Unterstützung nicht überfordert“, hilft Quereinsteigerin Mara Abraham bei der Organisation und Bewältigung des Schulalltags.

Attraktive Arbeitszeiten

Für sie als Mutter waren die Arbeitszeiten attraktiv: eine Teilzeittätigkeit, die immer vormittags und nicht in den Ferien stattfindet. „Wir versuchen immer eine Tätigkeit zu finden, die zum Bewerber passt“, sichert Timo Volkmer zu und ergänzt: „Wir freuen uns auf Bewerbungen“.

Für Interessierte ist bei Innosozial Gabriele Liesemann Ansprechpartnerin, die unter Telefon 0 23 82 / 70 99 89 oder E-Mail fud-fdl@innosozial.de erreichbar ist.