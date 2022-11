Der Bürgermeister als Vorleser

Seit einigen Monaten gehört die Diesterwegschule zum Netzwerk der „Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage“. Um die Auseinandersetzung mit diesem Thema weiter im Schulleben zu verankern, wurden im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages in allen Klassen passende Bilderbücher vorgelesen. Während in der ersten Klasse das Bilderbuch „Das kleine Ich-bin-ich“ vorgelesen wurde, las der Pate der Schule, Bürgermeister Alexander Berger im zweiten Schuljahr das Buch „Alles meins“ mit dem Raben Socke vor. „Die kleine Fliege Zappelbein“, die alle anderen nervt, weil sie nie warten kann, bis sie an der Reihe ist, alles durcheinander bringt und nie ruhig sein kann, regte beim Vorlesen in der dritten Klasse zum Nachdenken über das Thema „Anderssein“ an. Und im vierten Schuljahr ging es dann mit dem Bilderbuch „Ula-Pula“ um Ausgrenzung und den Umgang mit Fremden.