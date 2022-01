Der Januar ist schon ausgebucht

Die monatelange Pandemiepause ist vorbei: Der Malteser Hilfsdienst startet wieder mit Erste-Hilfe-Kursen, allerdings etwas anders als in früheren Zeiten.

Man braucht sie nicht nur als Grundlage für die Führerscheinprüfung: Erste-Hilfe-Kurse. Bei den Maltesern in Ahlen laufen nach monatelanger Pandemiepause seit dem Sommer die Kursangebote wieder an, zu hoch waren zuvor die Hygienevorschriften. Inzwischen sind sie wieder leicht gelockert, so wie vor der Pandemie laufen die Kurse aber trotzdem nicht ab.