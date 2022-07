Der Kasper ist in Ahlen zu Hause

Der Kasper kommt! Wenn man in Ahlen diese Ankündigung hört, kann das eigentlich nur eines heißen: Stefan Hoppe baut wieder seine bekannte „Valentino Puppenbühne“ auf. Wenn er Kasper, Seppel, die Großmutter und weitere Charaktere tanzen lässt, hängen Kinder und auch Erwachsene stets an deren hölzernen Lippen. In diesem Jahr feiert der aus Rastatt in Baden-Württemberg stammende Stefan Hoppe sein 40-jähriges Bühnendasein. Vier Dekaden, über die er leicht ein ganzes Buch schreiben könnte.

