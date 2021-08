Der „kleine Elch“ ist wieder zu Hause

Etwas länger als sonst brauchten der Ahlener Weinhändler Marcus Schulz und sein Schwager Andreas Kneilmann in diesem Sommer, um zu ihrem Feriendomizil in Schweden zu gelangen. Neun Tage waren sie unterwegs – mit einem 58 Jahre alten Trecker, den sie zuvor gemeinsam restauriert hatten..

Marcus Schulz (r.) und sein Schwager Andreas Kneilmann am Ziel ihrer neuntägigen Tour von Ahlen nach Löpaskog in Südschweden.

Knapp 380 Kilometer von Ahlen bis Travemünde, mit dem Schiff über die Ostsee nach Trelleborg, und von dort sind es dann nur noch 250 Kilometer bis zum Feriendomizil in dem kleinen Ort Löpaskog in der schwedischen Provinz Småland. Nicht länger als 14 oder 15 Stunden braucht Marcus Schulz normalerweise für die Strecke. „Wir fahren meistens abends los und sind dann am nächsten Tag gegen Mittag da, abhängig vom Fahrplan der Fähre“, erzählt der Weinhändler. „Ganz entspannt“ sei in der Regel die Anreise. Beim letzten Mal aber war der 53-Jährige neun Tage un­terwegs, zusammen mit seinem Schwager An­dreas Kneilmann (55), allerdings nicht mit dem Auto, sondern mit Fahrrädern und ei­nem 58 Jahre alten Trecker. Das war noch mal deutlich entschleunigter, mit maximal 16 km/h.