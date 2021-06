Der König der Gemüse

„Edelstes Gemüse“, „König der Gemüse“ oder auch „weißes Gold“. Wer ist gemeint? Natürlich der Spargel. Schon als er im 16. Jahrhundert angebaut wurde, galt er aufgrund des Preises als kostbares Genussmittel für reiche und adlige Leute. Ein Image, das ihm noch heute anhaftet.

Hoch im Kurs stehen die weißen und grünen Stangen im Mai und Juni eigentlich jedes Jahr. Doch seit der Corona-Pandemie hat der Spargel in Deutschland noch mal an Beliebtheit gewonnen: Als „kleines Stück Luxus“ ist die Lust in dieser Saison oftmals besonders groß.

Gilt das auch für die Ahlener? Und welche Zubereitungsvariante empfehlen die eigentlich für den perfekten Spargelgenuss? Die Redaktion ging auf dem Wochenmarkt bei einer kleinen Umfrage unter Händlern und Kunden dem großen Hype um das „weiße Gold“ auf den Grund.

Wie viel darf es sein? Thea Fröchte wiegt den Spargel. Foto: Martin Feldhaus

„Der Absatz ist in diesem Jahr sehr gut“, freut sich Frank Rohlmann, der auf dem Markt mit einem Obst- und Gemüsestand vertreten ist und derzeit natürlich auch Spargel im Sortiment hat. Gut geordnet liegt er dort in der Auslage: Wahl 1, Wahl 2, kurze Stangen und so weiter.

Verkauf angestiegen

Sowohl in dieser Saison als auch schon im Jahr 2020 finden die Stangen noch leichter als sonst ihren Weg in die Taschen der Marktbesucher. „Wir verkaufen mehr als noch im Jahr vor der Pandemie“, hat Frank Rohlmann beobachtet. Der Spargel als Luxusgemüse in ungemütlichen Zeiten: Hier scheint das zuzutreffen.

Gegenüber beim Stand Ulrike und Ingo Hoffmeier sieht es nicht viel anders aus. Die noch am frühen Morgen proppenvollen Kisten mit dem „weißen Gold“ leeren sich rapide. „Wir gönnen uns das jetzt mal“ – nach diesem Motto kaufen seit Corona auch bei den Bad Sassendorfern viele Ahlener ein. „Die Kunden kaufen bereitwilliger“, haben sie ausgemacht.

„ »Man kann sich das mal gönnen.« “ Spargelfan Marian Sobkowiak

Seien Restaurants geschlossen und auch andere Freizeitaktivitäten begrenzt, sei man beim Spargel und den Erdbeeren großzügiger. Das gelte in diesem Jahr, aber auch bereits im letzten Jahr, wo sogar noch etwas mehr Spargel in den Ahlener Küchen landete. Und so herrscht in den vollen Kisten vom Morgen gegen Mittag gähnende Leere.

Da sind die beliebten weißen Stangen. Marian Sobkowiak gönnt sich ein leckeres Spargel-Gericht. Foto: Martin Feldhaus

Und wie wird er dort verarbeitet? Bei Familie Sobkowiak ganz klassisch. „In Schinken einrollen oder mit Butter und Kartoffeln“, verrät Marian Sobkowiak seine bevorzugten Spargel-Varianten. Das Gemüse gibt es bei ihm in diesem Sommer drei oder vier Mal. Nicht häufiger als sonst. „Man kann sich das mal gönnen“, sagt er. Aber es sei nicht so, dass er wegen der Corona-Pandemie das Bedürfnis nach deutlich mehr Spargel auf dem Teller habe.

Zweiklang von Spargel und Kartoffeln

Auf den Zweiklang von Spargel und Kartoffeln setzt auch Familie Müller, die am Samstag eine große Tüte der Edel-Stangen mit nach Hause nimmt. Das Ganze garniert mit brauner Butter sorge für den perfekten Spargelgenuss. „In der Saison essen wir immer Spargel“, sagt Hans Müller. Das sei schon immer so gewesen und habe sich in den Corona-Jahren nicht verändert.

Volle Auslage bei Frank Rohlmann. Die leert sich aber auch am Samstag wieder sehr schnell. Foto: Martin Feldhaus

Und bei den Experten? Auch die beiden Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt outen sich, natürlich, als echte Spargelfans. Die „klassische Zubereitungsvariante mit Soße“ präferiert Frank Rohlmann seit Jahren. Von der will er aber demnächst mal abweichen. Spargel im Auflauf – den Tipp möchte Rohlmann demnächst mal ausprobieren.

Bei den Hoffmeiers stehen die Spargel-Zeichen hingegen oft auf „Grün“. Die grünen Stangen in kleine Stückchen schneiden und dann mit Butter braten. Das ganze mit Sahne abbinden und würzen. Dazu natürlich: frische Kartoffeln.