„Der lange Weg hat sich gelohnt“

Dekan Josef Harmann war ganz gerührt. Seine zwei großen Wünsche gehen in Erfüllung: Er hat einen Nachfolger gefunden und sieht, dass eine neue aramäische Kirche gebaut wird.

Die Gemeinde St. Georg baut an der Beckumer Straße eine neue Kirche. Die Baugenehmigung überreichte Bürgermeister Dr. Alexander Berger an Bischof Mor Philoxenos Mattias Nayis (4.v.l.). Dekan Josef Harman (3.v.r.) ist Mitbegründer der St.-Georg-Gemeinde.

Die Übergabe der Baugenehmigung war für den Bischof der Erzdiözese der syrisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, Mor Philoxenos Mattias Nayis Anlass genug, aus Warburg ins Ahlener Rathaus zu kommen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger überreichte zusammen mit Stadtplaner Markus Gantefort am Dienstag dort die entsprechend Urkunde. Die Abordnung der syrisch-orthodoxen St.-Georg-Gemeinde zeigte sich darüber hocherfreut. Anfang Juli soll der erste Spatenstich für Kirche und Gemeindezentrum neben der Paul-Gerhardt-Kirche an der Beckumer Straße erfolgen.

Alle Widerstände überwunden

„Es war ein langer Weg für uns“, erklärte der Bürgermeister: Lange sei überlegt worden, wohin der Komplex kommen solle. Entgegen aller Widerstände sei es nun soweit, dass die größte aramäische Gemeinde in Ahlen „eine angemessene Heimat für ihr Gemeindeleben“ bekommt. Den syrisch-orthodoxen Christen bescheinigte er, „längst in Ahlen angekommen und hier zuhause“ zu sein. „Von den anderen Kirchen kenne ich nur, dass der umgekehrte Weg gegangen wird“, so der Bürgermeister mit Blick auf den Kirchenneubau.

Bischof Mor Philoxenos Mattias Nayis, der vom Dechant für NRW, Samuel Gümus, begleitet wurde, dankte der göttlichen Hilfe bei der Verwirklichung des Vorhabens und natürlich der Politik sowie den Behörden in Ahlen. Er verwies darauf, dass in Ahlen besonders Aramäer aus der Türkei leben. „Wir freuen uns, dass Sie uns als Volk aufgenommen haben“, sagte der Bischof: „Wir versuchen, zusammenzubleiben. Unsere Kirche hat uns dabei geholfen.“

Gute Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung

Der Vorsitzende des Gemeinderats St. Georg, Jakob Dakin, bekannte: „Es ist ein großartiger Tag für uns.“ Sein Dank galt auch dem Architekten Martin Gabriel. „Er hat uns sehr geholfen“, sagte Dakin. Matthias Harman, Vorsitzender des Stadtplanungsausschusses, lobte die gute Zusammenarbeit mit der aramäischen Kirchengemeinde, die auf die Fraktionen zugegangen sei.

„Ein Traum geht heute in Erfüllung“, meinte auch Aydin Akgül vom geschäftsführenden Gemeindevorstand: „Es war ein langer Weg – aber er hat sich gelohnt!“ Und der neue Priester von St. Georg, Yakup Zeren beth Djallo, dankte der Stadt: „Wir fühlen uns schon lange nicht mehr fremd hier.“

Gerührt zeigte sich Dekan Josef Harman, Mitbegründer der St.-Georg-Gemeinde: „Ich freue mich, dass ich einen Nachfolger habe und mit eigenen Augen sehen kann, wie unsere Kirche gebaut wird.“ Seit 1965 leben in Ahlen Aramäer, 1978 gründeten sie mit Dekan Harman eine der ersten Gemeinden in der Bundesrepublik. Das Gemeindezentrum an der Zeppelinstraße entspricht schon lange nicht mehr den Bedürfnissen der prosperierenden Gemeinde.