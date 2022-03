Der Ruhestand kann noch warten

Eigentlich ist Udo Hinkelmann, nachdem er Ende 2021 seine letzte berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer der Winkelmann Immobilien GbR beendet hat, nun schon seit drei Monaten im wohlverdienten Ruhestand. Für den er sich einiges vorgenommen hatte – mehr lesen, noch mehr Sport treiben. Der 67-Jährige ist passionierter Frühschwimmer, zieht jeden Morgen ab halb sieben im Park- oder im Freibad seine Bahnen, um neuerdings gleich danach noch fünf Kilometer zu laufen und 20 Kilometer Fahrrad zu fahren. Auch eine Wohnmobil-Tour mit seiner Frau war für dieses Jahr geplant, Schottland und Irland standen schon lange auf dem gemeinsamen Wunschzettel.

Aber dann bekam Hinkelmann vor einigen Tagen ei­nen Anruf von Timm Ostendorf, dem Vorsitzenden von „Pro Ahlen“, der ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, interimsweise Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) zu werden. Er konnte – und sagte zu. „Ich bin Ahlener Junge“, begründet er seine spontane Bereitschaft, „und möchte meiner Heimatstadt etwas zurückgeben.“ Worüber der höchste Repräsentant dieser Stadt sich sehr freut. „Wir sind froh, eine so kompetente Persönlichkeit gewonnen zu haben“, sagte Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Montag im Anschluss an eine kurzfristig einberufene Sondersitzung des WFG-Aufsichtsrats, der dem Vorschlag einstimmig gefolgt sei.

„ »Wir sind mitten im Auswahlverfahren.« “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

Der amtierende Geschäftsführer Jörg Hakenesch (50) hatte im Dezember mitgeteilt, dass er das Unternehmen zum 31. Mai 2022 nach acht Jahren verlassen wolle, um als Hauptgeschäftsführer die Leitung der chip GmbH in Bochum zu übernehmen. Die Stelle wurde bald darauf ausgeschrieben, mittlerweile ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. „Wir sind mitten im Auswahlverfahren“, berichtete Dr. Alexander Berger im Pressegespräch und zeigte sich zuversichtlich, auch einen qualifizierten Nachfolger – oder ei­ne Nachfolgerin – für Hakenesch zu finden. Unter Wahrung von Kündigungsfristen werde ein nahtloser Wechsel auf dem Posten allerdings schwerlich vollzogen werden können. Der Stadt und „Pro Ahlen“ als Gesellschaftern der WFG sei jedoch daran gelegen, „dass es zu keiner längeren Vakanz kommt“, so Berger. Zugleich wolle man bei der Neubesetzung „den Zeitdruck rausnehmen“, fügte Timm Ostendorf hinzu. Udo Hinkelmann verfüge über die nötige berufliche Erfahrung und Vernetzung, um ohne lange Einarbeitung in der Übergangsphase die laufenden Projekte der WFG fortzuführen.

Ahlen blieb immer Lebensmittelpunkt

„Ich kenne die Ahlener Szene“, bestätigt der studierte Betriebswirt, dessen Laufbahn einst mit der Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Vulkan-Werken Schwarte begonnen und ihn über den Bürostuhlhersteller „Comforto“ und die Gesellschaft für automatische Da­tenverarbeitung (GAD) in Münster mit 30 zur Firma Winkelmann führte, wo er 22 Jahre die „rechte Hand“ von Seniorchef Heinrich Winkelmann war. Nach dem Generationswechsel an der Unternehmensspitze nahm sich Hinkelmann eine einjährige Auszeit, ar­beitete dann ebenfalls in Führungspositionen acht Jahre beim Milchproduzenten „Humana“ und zuletzt bis 2018 bei der Emsland-Stärke GmbH in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim. Ahlen blieb dabei immer sein privater Lebensmittelpunkt. Hier ist er nicht nur als Firmenlenker bekannt, sondern auch als aktives Mitglied im Bürgerschützenverein, dessen König er 1986 an der Seite von Conny Budde war.

„ »Das ist noch mal eine neue Herausforderung, der ich mich aber gerne stelle.« “ Udo Hinkelmann

Hinkelmann hat sich nie vor Verantwortung gedrückt. Vor der Aufgabe, die er jetzt, wenn auch nur vorübergehend, übernimmt, hat er gleichwohl Respekt: „Das ist noch mal eine neue Herausforderung, der ich mich aber gerne stelle.“ Für Timm Ostendorf steht schon jetzt fest: „Wir können nur hoffen, dass wir ein genauso gutes Händchen haben werden bei der Findung des künftigen WFG-Chefs.“ Wann dieser letztlich in Ahlen anfangen kann, bleibt abzuwarten. Udo Hinkelmann, der erst einmal für sechs Monate von Mai bis Oktober un­terschreibt, sagt: „Ich bin flexibel.“ Schottland und Irland müssten halt noch etwas warten. Aber auf das Frühschwimmen werde er nicht verzichten.