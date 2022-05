Der Rummelplatz im Höhenrausch

Regelrecht überrannt war die Maikirmes am Wochenende. Schon ab Freitagnachmittag gab es zeitweise kein Durchkommen. Besonders die Kinder freuten sich, dass sie wieder unbeschwert das traditionelle Volksfest auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz genießen konnten. Die Erwachsenen zeigten sich oft weiniger erfreut über die Preise an den Fahrgeschäften und den Imbissständen. So kostet das Friertierfett inzwischen rund das Vierfache.

Auch Frank Schardien, der am Eingang von der Rottmannstraße seinen Mandelstand hat, beklagte die Einkaufspreise. Trotzdem fanden seine gebrannten Mandeln großen Zuspruch. Den hatte auch der Kettenflieger „Fly over“ mit seinen 40 Metern Höhe. Von ganz oben gab es nicht nur einen tollen Ausblick über den Kirmesplatz, sondern über die gesamte Stadt.

Ihnen gefiel das Feuerwerk. Foto: Reinhard Baldauf

Am Freitagnachmittag wurde die Maikirmes mit den Prominentenrundgang offiziell eröffnet (wir berichteten). Dieses Mal allerdings ohne klingendes Spiel. Die „Rentner-Band“ aus Drensteinfurt vermissten einige Besucher. Angeführt von Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann, Marktmeister Dietmar Kisolowski sowie Feuerwehrchef Christian Reeker sowie Hauptkommissar An­dreas Niehüser von der Polizei. Vor dem „Fly Over“ zeigten alle großen Respekt, eine Fahrt zu wagen. Beim Autoscooter sah das ganz anders aus.

Eine der Hauptattraktionen der Maikirmes: der „Fly Over“. Foto: Reinhard Baldauf

Der traditionelle Fassanstich entfiel. Der Bürgermeister und seine Helfer schenkten den Gerstensaft in Bechern aus. Dann erfolgte die Auslosung der 15 Überraschungstüten der Schausteller. Anschließend füllten sich wieder die Fahrgeschäfte. Zahlreiche Jugendliche blieben gleich bis zum Abend. „Das Feuerwerk soll ja dieses Mal etwas besonders werden“, erklärte Kevin (17).

Auch in der Raupe geht‘s rund. Foto: Reinhard Baldauf

Kurz vor 22 Uhr dränge es in Richtung Ostbredenstraße, um einen guten Blick auf das Höhenfeuerwerk zu haben. Immer wieder gab es Rufe des Erstaunens als die Raketen am Nachthimmel explodierten. „Sehr schön“, kommentierte Cancel (25) kurz und knapp. Jürgen (28), der mit drei Freunden das Spektakel verfolgte, zeigte sich beeindruckt. „Endlich wird in Ahlen wieder was geboten“, meinte die Gruppe und holte sich ihre Bierdosen aus den Manteltaschen.