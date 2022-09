Der Umzugs-Muskelkater sitzt tief

Kindergarten Rottmannstraße startet am Wetterweg in den Übergang

Ahlen

Neue Nutzer im alten Awo-Kindergarten am Ahlener Wetterweg: Der Kindergarten Rottmannstraße – kurz Kigaro – hat sich für den Übergang in Rekordzeit komplett eingerichtet. Sobald der Neubau steht, geht‘s wieder zurück. Doch jetzt wird erst einmal an der Rottmannstraße abgerissen...

Von Ulrich Gösmann