Detektivjagd nach der Liebe

„Schnickschnack & Schnuck auf der Jagd nach der Liebe“ ist eine turbulente Jagd und eine fantastische Reise rund um den Globus. Das Clowns-Theaterstück mit Meike Wiemann und Tobias Winopall erfreut Menschen ab fünf Jahren und jung gebliebene Erwachsene gleichermaßen, heißt es in der Ankündigung des Bürgerzentrums Schuhfabrik. Am Samstag (13. August) ab 15 Uhr ist das Stück beim Kultursommer der Schuhfabrik zu erleben.

„An Herrn Schnuck. Such mich! Deine liebe ... „ Gerade wollte Schnickschnack noch ihren Namen unter die Nachricht schreiben, da kommt Schnuck auch schon wieder zur Tür herein. Herr Schnuck und seine Assistentin Schnickschnack haben gerade ein Detektivbüro gegründet und warten gespannt auf ihren ersten Fall. Da kommt der mysteriöse Zettel mit der noch mysteriöseren Nachricht gerade richtig. Für Herrn Schnuck ist die Lage klar: Ihr erster Auftrag lautet natürlich: Die Liebe ist verschwunden und muss wiedergefunden werden. So beginnt die aufregende Reise.

Gegensätzliche Temperamente anerkennen

Mit der verdattert-patenten Schnickschnack und dem organisiert-hilflosen Herrn Schnuck hat der Autor Jörg Isermeyer ein virtuoses Gegensatzpaar geschaffen. In ihren Gesprächen folgt ein Missverständnis dem anderen. Jörg Isermeyer hat ein (Clowns-)Stück geschrieben, das den Spaß eines Clownsduos mit der Geschichte vom Erkennen und Anerkennen gegensätzlicher Temperamente und Fähigkeiten verbindet.

Das etwa 60-minütige Open-Air-Kindertheater findet auf der Terrassenbühne an der Schuhfabrik statt. Einlass ist ab 14.45 Uhr vom Parkplatz an der Nordstraße. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Saal statt. Da die Aufführung auch ein Teil von „Nehla – Ahlen entdecken und feiern“ ist, wird kein Eintritt erhoben.