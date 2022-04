Deutlich Farbe bekennen

Farbe bekennen und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen ist das Motto am Freitag (8. April) in Ahlen. Von 20 bis 23 Uhr werden Gebäude in den Nationalfarben der Ukraine bei einer Blau-Gelben Nacht der Solidarität angestrahlt. Das „Bündnis für den Frieden“ setzt damit seinen Protest gegen den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands fort.

Drei Stunden Beleuchtung

Für drei Stunden werden bekannte Einrichtungen wie das Kunstmuseum, das Rathaus, Volkshochschule und Familienbildungsstätte, das Bürgerzentrum Schuhfabrik sowie Kirchen in den Nationalfarben der Ukraine angeleuchtet. Um 20 Uhr findet am Kunstmuseum an der Weststraße eine kurze Eröffnung statt. Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek (Gesang) und Eduard Oldenburger (Gitarre) begleiten den Auftakt musikalisch. Ein Rundgang zu verschiedenen Stationen schließt sich an.

Ukrainische Flagge aus Blüten

Rund um den Marienplatz beteiligen sich die Goldschmiede Fischer, das Porzellanhaus Ostermann, das Modegeschäft „Rund um Chic“ wie auch das „Stadtcafé“ mit Beleuchtungen der Fassaden und Schaufenster an der Aktion. Auch Privatleute können dies tun. Außerdem wird die ukrainische Flagge mit blauen und gelben Frühlingsblühern auf dem Marienplatz nachgebildet. Am Samstag können sich Besucherinnen und Besucher der Innenstadt eine blaue und gelbe Blume kostenlos mitnehmen.