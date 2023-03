Deutschkurs auf Müllpirsch

„Fridays for Future“

22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Russland, der Ukraine und Deutschland nutzen den „Friday for Future“ als Aktionstag für aktiven Umweltschutz. Mit der Leiterin der Gruppe, Ksenia Knipping, ging es am Nachmittag ins Grüne zwischen Therese-Münsterteicher-Gesamtschule und Bauerschaft Halene.

Arbeitssprache Deutsch

„Wir nutzen das, um einmal den Müll aufzusammeln und auch gleichzeitig die Sprachkompetenz zu fördern“, erklärte die Kursleiterin. Jeder Gruppe war ein deutscher Muttersprachler zugeteilt und damit war die „Arbeitssprache“ Deutsch. Die Teilnehmenden sind bereits recht gut im Umgang mit dieser komplexen Sprache. „Sie haben alle den Deutschtest für Zuwanderer bestanden, jetzt geht es mit dem Orientierungskurs Landeskunde weiter“, führte Ksenia Knipping aus. In diesem Kurs werden die Grundsätze und Besonderheiten des Lebens in Deutschland vorgestellt. „Da heute der Aktionstag von ‚Friday for Future‘ ist, haben wir uns des Themas Umweltschutz angenommen.“

Start am Freibad

Getroffen hatte sich der Kurs am Freibad. Ausgestattet von der Umweltabteilung mit Müllsäcken, Greifzangen, Warnwesten und Handschuhen ging es nachmittags auf die Müllpirsch. „Es ist eine gute Kombination für Spracherwerb und Umweltschutz und bewirkt eine schönere und saubere Stadt“, zwinkerte Ksenia Knipping.