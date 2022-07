Deutschsprachiger Musik-Doppelpack

Bleibt es trocken? Der Blick gen Himmel bereitet am Freitagabend durchaus Sorgen. Doch der „Tralla-City“-Abschluss auf dem Marktplatz fällt zum Glück nicht einem Regenschauer zum Opfer.

„Wir sind sehr glücklich, dass das Wetter hält“, freut sich Hannah Kluck vom Kulturbüro, dass Petrus ein Einsehen hat. Denn so können die Ahlener nochmal einen musikalischen Open-Air-Doppelpack genießen, der dieses Mal von gefühlvoll-meditativen Klängen bis hin zu rockig-fetzigen Sounds reicht. Eine Mischung, die für jeden Musikgeschmack etwas bietet.

Febo bot gefühlvolle Texte und wunderschöne Melodien. Foto: Martin Feldhaus

Den Auftakt macht mit „Febo“ ein Newcomer. Der Hammer kombiniert einen meditativen Sound mit verschiedenen urbanen Themen: So handelt das Lied „Schlaft gut“ von geliebten Personen, die ein Leben lang da waren und plötzlich an allen Ecken und Enden fehlen. Unter dem Arbeitstitel „Rotwein am Aasee“ nimmt der Solosänger das Publikum mit seiner authentisch-emotionalen Stimme mit auf einen Ausflug mit Freunden zu Münsters bekanntem Gewässer an einem lauen Sommerabend. In „Paris“ verdeutlicht er zudem die zwei Seiten der „Stadt der Liebe“, wo insbesondere in den Vororten auch nicht alles glänzt. Gefühlvolle Texte und wunderschöne Melodien verpacken einfach und komplexe Alltagsthemen: Diese Kombination prämiert das Publikum mit Applaus und Rufen nach einer Zugabe, denen „Febo“ gerne nachkommt.

Wer macht mit? Alex Fischer in Aktion Foto: Martin Feldhaus

Zum „Tralla- City“-Abschluss wird’s dann mit einem Trio genauso gradlinig wie kraftvoll: Alex Fischer, in Ahlen als Mitarbeiter beim Büz-Projekt „Let’s play music“ ein bekanntes Gesicht, rockt gemeinsam mit Schlagzeuger Noah und „Mel Liz“ die Bühne. Was das Trio dafür braucht? Ein Schlagzeug, eine Gitarre und die bunte Palette verschiedener Themen mitten aus dem Leben, die es in deutschsprachigen Pop-Rock verpackt. Alltag, Liebe, Mut und Schmerz: All das lässt sich am besten mit authentischer, handgemachter Musik ausdrücken. „Beim Musikmachen fühle ich mich frei und kann meine Geschichten erzählen“, sagt Alex Fischer. Ein Gefühl, das er mit jeder Silbe transportiert. Bei einigen Liedern auch im Duett mit „Mel Liz“ aus Hamm, mit der Alex Fischer zum ersten Mal gemeinsam auftritt und eine gelungene Premiere feiert.

„Sommer im März“

Kein Wunder, dass die Zuhörer da gerne der Aufforderung zum Mitsingen nachkommen. Etwa beim Lied „Sommer im März“, das Alex Fischer im März 2016, einem ungewöhnlich heißen Monat, schrieb. Zugleich verarbeitete er damit das Ende seiner damaligen Beziehung, indem er traurige Texte mit fröhlich-kraftvollen Klängen paarte. „Ich freue mich immer, wenn das viele Leute mitdingen“, betont er. So käme Fröhlichkeit in eine Zeit, als es ihm nicht gut ging. Die Ahlener singen mit – und sorgen so zugleich für einen fröhlichen „Tralla-City“-Ausklang. Nicht im März, sondern Ende Juli.