Dicker Scheck löst einige Probleme

Am dritten Adventssonntag hatte das Weihnachtskonzert des Blasorchester Vorhelm in der St.-Mauritius-Kirche in Enniger stattgefunden. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und im Anschluss konnte man neben langanhaltendem Applaus allseits viele positive Stimmen hören.

Aber nicht nur musikalisch war das Konzert ein voller Erfolg. Das Blasorchester hatte dieses Konzert als Benefizveranstaltung gespielt, die Spendeneinnahmen sollten dem Verein Enniger hilft Kindern zu Gute kommen.

Geheimnis gelüftet

Bereits in der letzten Probe des vergangenen Jahres konnte das Geheimnis gelüftet werden. Rudolf Fissahn als Vorsitzender und Christian Westkämper als Vize- Vorsitzender des Vereins Enniger hilft Kindern sowie Norbert und Birgit Beermann als Abordnung des befreundeten Spielmannzugs Enniger besuchten die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters bei ihrer abschließenden Weihnachtsprobe. In der Pause übergaben die Vorsitzende des Musikvereins Ursula Scherlitz, Kapellmeister Ralf Untiedt und die Kassiererin Simone Röwekamp einen Scheck in Höhe von 2537,51 Euro an Rudolf Fissahn und Christian Westkämper. Eine tolle Summe, für die sich das Blasorchester noch einmal bei seinem Publikum bedankt. Auch der Spielmannszug hat durch die Bewirtung des Publikums noch einmal 400 Euro hinzufügen können und dieses Geld an dieser Stelle ebenfalls an die Vorsitzenden des Vereins übergeben. Das Geld wird wieder einige Probleme von Kindern lösen können.

Aktualisierung der Konzertmappen

Die Probenarbeit des Blasorchesters im neuen Jahr hat bereits begonnen. Gerade werden die Konzertmappen etwas aktualisiert. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich schon auf viele neue Auftritte in diesem Jahr – sei es bei Schützenfesten, in Kirchen oder auch in kleinen Konzerten.